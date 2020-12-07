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الإثنين، 07-12-2020 02:26 م

أفضل مشروب لمرضى السكري

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الوكيل الإخباري _ يحرص مرضى السكري على نوعية المشروبات والاطعمة التي يتناولوها ، ويعد اتّباع نظام غذائي صحي من أفضل الطرق للتحكم في مستويات السكّر في الدم، وذلك من خلال اختيار الأطعمة والمشروبات التي يمتصّها الجسم ببطء ولا تؤدّي إلى ارتفاعٍ، أو انخفاضٍ مُفاجئ في مستويات السكّر في الدم.

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ويعد مشروب التفاح والبرتقال من افضل المشروبات المفيدة لـ مرضى السكري.

 

واثبتت العديد من الدراسات ان مشروبات التفاح والبرتقال تعمل على التقليل من ارتفاع نسبة السكّر في الدم بشكلٍ مفاجئ، ويساعد شُرب العصير مع وجبةِ طعامٍ تحتوي على البروتينات، والألياف، والدهون، ويساعد ذلك على تقليل سرعة ارتفاع مستويات السكر في الدم.


المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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