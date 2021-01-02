أفضل وقت لبدء تنظيف أسنان طفلك بالخيط

الوكيل الاخباري - يغفل بعض الآباء والأمهات عن أهمية تنظيف أسنان أطفالهم بالخيط، وهو ما قد يترتب عليه متاعب لهم في المستقبل، ويعتبر تنظيف الأسنان بالخيط أفضل طريقة للحفاظ على نظافة الأسطح بين الأسنان.

اضافة اعلان



وقال موقع "صدى البلد" إن فرشاة الأسنان وحدها لا تزيل "البلاك" والبكتيريا الموجودة بين الأسنان، وبدون استخدام الخيط المناسب، سيكون طفلك أكثر عرضة للإصابة بالتسوس والتهاب اللثة.





ويمكن للبكتيريا أن تتراكم بين الأسنان ويمكن أن تبدأ في تسوس أو أمراض اللثة، لذا فإن أفضل وقت يمكنك فيه بدء تنظيف أسنان طفلك بالخيط هو عندما تبدأ المساحات بين أسنان طفلك في الاختفاء.



من المهم أن تبدأ عملية التنظيف ببطء ويجب البدء بمنطقة يسهل رؤيتها من الفم وحاول فقط تنظيف بضعة أسنان في البداية، وبهذه الطريقة لن تشعر بالإحباط مما قد يجعل الأمر غير مريح للطفل.



ثم اعمل على إضافة منطقة جديدة كل ليلة، واعمل على تحقيق هدف أن تكون قادرًا على تنظيف الفم بالكامل في جلسة واحدة، هذا يساعد على جعل هذه العادة في روتين طفلك دون أن تكون مرهقة له.







المصدر : سبوتنك



