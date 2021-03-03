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الأربعاء، 03-03-2021 12:50 م

أمراض وعلامات نقص فيتامين D في الجسم

اعراض-نقص-فيتامين-د-على-العضلات


الوكيل الاخباري - يعاني الكثير من الأشخاص حول العالم نقصاً في الفيتامين D. وهو ما يمكن أن تزداد حدّته مع اتباع قاعدة الحجر المنزلي للوقاية من خطر التقاط العدوى بفيروس كورونا المستجد. ويشير الخبراء إلى أن النقص في هذا الفيتامين قد يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية، منها:

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- يجعل الجسم عرضةً لأمراض مختلفة، منها أمراض القلب والشرايين وحتى السكري.


- الشعور بالتعب المزمن.


- كما قد يسبّب هذا النقص أوجاعاً في الظهر والعظام.


- لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن النقص في الفيتامين D يمكن أن يؤدي إلى سوء المزاج والمعاناة من نوبات اكتئاب. ولهذا من الضروري في حال عدم التمكن من الخروج من المنزل، تناول متمّمات هذا الفيتامين.

 

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