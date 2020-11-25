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الأربعاء، 25-11-2020 03:24 م

أهمها إنقاص الوزن.. فوائد ذهبية لتناول شوربة العدس

طريقة_شوربة_العدس_المصرية


الوكيل الإخباري _ مع قدوم فصل الشتاء تعد شوربة العدس من الاطعمة المناسبة والتي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص ، نظراً لما تحتويه من فوائد ذهبية للصحة الجسدية، تعرف على ابرز فوائد تناول شوربة العدس :

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1-يحتوي العدس على كمية كبيرة من الفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعي والوقاية من نزلات البرد والانفلونزا ، ولذلك ينصح بزيادة تناول حساء العدس في الشتاء


2-تناول حساء العدس يساعد في التخسيس لاحتوائه على نسبة قليلة من السعرات الحرارية ، حيث يساعد على الشعور بالشبع

3 -يحتوي العدس على كمية كبيرة من الفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي والأمعاء ، وتعزيز صحة القولون والوقاية من الاضطرابات مثل الإمساك والإسهال وعلاج الالتهابات


4 -ينصح دائمًا بتناول العدس لعلاج فقر الدم ونقص الفيتامينات في الجسم ، لما يحتويه من قيمة غذائية كبيرة تساعد في إمداد الجسم بالحيوية والنشاط والتخلص من فقر الدم


5-تناول حساء العدس يساعد في علاج الالتهابات وخاصة التهاب المفاصل الروماتويدي ، حيث يعزز صحة العضلات والمفاصل ويقلل من مخاطر الإصابة بمشاكل العظام والعضلات


6-تناول العدس يعمل على خفض نسبة الكوليسترول في الدم والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية والوقاية من تصلب الشرايين


7-تنصح الأم الحامل بتناول شوربة العدس لما يحتويه من عناصر غذائية مهمة لصحتها وصحة الجنين والوقاية من التشوهات الخلقية


8-تناول حساء العدس يعمل على تعزيز صحة الأسنان والوقاية من التهابات اللثة ، لذلك ينصح بتناوله دائمًا ، وخاصة للأطفال ، لمساعدتهم على نمو أسنان صحية

 

 

المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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