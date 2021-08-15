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الأحد، 15-08-2021 08:40 م

أهم طرق علاج مسمار القدم

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الوكيل الإخباري - مسامير اللحم هي عبارة عن تراكم لمناطق سميكة وصلبة من الجلد، ومن المرجح أن تظهر المسامير في أعلى أو جوانب أصابع القدمين.

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أسباب ظهور مسمار القدم

1- ارتداء الأحذية التي لا تناسب مقاس القدم، هو السبب الأكثر شيوعاً لظهور مسمار القدم في الجزء العلوي من القدمين، فالأحذية الضيقة جداً أو التي تحتك بجلدك تسبب الاحتكاك والضغط على الجلد، وغالباً ما تصاب النساء اللائي يرتدين أحذية عالية الكعب بمسمار على كرات أقدامهن؛ نتيجة الضغط على هذه المنطقة عند المشي.
2- الوقوف أو المشي أو الجري لفترات طويلة.
3- ممارسة الهوايات البدنية أو الأنشطة الرياضية أو الأعمال التي تضغط على القدمين.
4- المشي حافي القدمين.
5- عدم ارتداء الجوارب مع الأحذية.
6- ارتداء الجوارب أو بطانات الأحذية التي تنزلق وتتجمع تحت القدم أثناء ارتداء الحذاء.
7- المشي بوضعية غير مناسبة، والمشي بقوة شديدة على الحافة الداخلية أو الخارجية لقدمك.

 

طرق علاج مسمار القدم:

 

1- نقع المنطقة المصابة بمسمار القدم في ماء دافئ حتى يلين الجلد، عادة من 5 إلى 10 دقائق.
2- تبليل حجر الخفاف أو لوح الصنفرة لحف المسمار وإزالة الأنسجة الميتة مع تحريك الحجر أو اللوح في اتجاه واحد. ولكن لا تقم بإزالة الكثير من الجلد؛ لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى نزيف والتهاب.
4- تطبيق كريم أو غسول مرطب على مسمار القدم وعلى الجلد الميت المحيط به كل يوم.
5- البحث عن المنتجات التي تحتوي على اليوريا أو حمض الساليسيليك أو لاكتات الأمونيوم، لاستخدامها في تنعيم المنطقة التي كانت مصابة بمسمار القدم.

 

المصدر- سيدتي

 




 

 


 

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