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الخميس، 20-04-2023 09:07 ص

أيهما أفضل للقلب: السردين أم زيت السمك؟

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الوكيل الإخباري- قارنت دراسة برازيلية حديثة بين تأثير تناول السردين مقابل مكملات زيت السمك في الوقاية من أمراض القلب والأمراض المرتبطة بالالتهاب، مثل السكري وشحوم الدم والكبد الدهني وارتفاع ضغط الدم.

وأظهرت النتائج أن للسردين إمكانات كبيرة كغذاء وظيفي، يساعد في إدارة أمراض القلب والأوعية الدموية، والأمراض الالتهابية.

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ووفق موقع "نيوز مديكال"، يحتوي السردين على كمية من الكالسيوم أعلى من الأسماك الأخرى، وتوفر كل 100 غرام من السردين 38% من الاحتياجات اليومية من الكالسيوم الموصى بها.


وأشار فريق البحث من جامعة أوبرلا نديا إلى أن السردين يمتاز باحتوائه على البوتاسيوم والزنك والمغنيسيوم، وهي عناصر تلعب دوراً في خفض ضغط الدم المرتفع، والوقاية من أمراض القلب.


وإلى جانب توفير السردين للحديد، يوفر مجموعة من الأحماض الدهنية التي تقلل الالتهابات، وأحماضاً أمينية مثل الأرجينين والتورين، والتي تعتبر هامة لعملية التمثيل الغذائي للقلب.


في المقابل، تحتوي مكملات زيت السمك على أشكال أكثر نقاوة من أحماض أوميغا3 الدهنية، كما أنها خالية من الملوثات السامة.

ولمكملات زيت السمك فوائد للجسم، لكن لا تزال فاعليتها الوقائية في الحد من مخاطر الإصابات القلبية الوعائية موضوعاً للبحث.

 

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