أيهما أكثر صحة.. التفاح الأخضر أم الأحمر ؟

الوكيل الإخباري _ يعد التفاح من اشهر انواع الفواكه ، وهو من اكثر الفواكه التي يفضل الكثير من الاشخاص تناولها نظرا لما يحتويه من فوائد بالاضافة الى طعمه اللذيذ ، ومنضره الشهي بلونيه الأخضر والأحمر .

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ولا يعد اللون هو الفارق الوحيد بينهما بل كلاهما ذو مذاق مختلف ومليء بالعناصر الغذائية المختلفة وله فوائد غذائية مختلفة، وقد تساءل الكثير من الاشخاص حول الصنف الاكثر فائدة بينهما .



واشارت العديد من الدراسات الى ان التفاح الأخضر يمتاز بكونه ذو مذاق حامض وله قشرة سميكة، مما يجعله أكثر هشاشة ، بينما يمتاز التفاح الأحمر بطعمه الحلو، وقشرة رقيقة.

ويعتبر التفاح الأخضر مصدرا أفضل لفيتامين “أ” وفيتامين “ب” وفيتامين “سي” وفيتامين “هـ” وفيتامين “ك”. مقارنة بالتفاح الأحمر.



بالاضافة الى ان التفاح الأحمر يحتوي على نسبة عالية من الحديد والبوتاسيوم والبروتين، وعلى المزيد أيضا من مضادات الأكسدة.



واشارت بعض الدراسات، الى أن التفاح الأخضر يعد أفضل للأشخاص الذين يحاولون التخلص من الكيلوغرامات الزائدة. وللأشخاص الذين يحاولون التقليل من تناول السكر بشكل عام.



وبالنظر إلى القيمة الغذائية، فإن التفاح الأخضر أكثر صحة من التفاح الأحمر. ولكن إذا كنت ترغب في زيادة تناول مضادات الأكسدة، فعليك تضمين التفاح الأحمر في نظامك الغذائي.



المصدر : الامارات نيوز



