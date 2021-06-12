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السبت، 12-06-2021 02:19 م

إحداها باستخدام كرة تنس.. 8 طرق لتخفيف الصداع النصفي

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الوكيل الاخباري - يؤثر الصداع النصفي على الحالة المزاجية العامة لمن يعانون منه، فضلا عن أنه يفقدهم التركيز أثناء القيام بالأنشطة اليومية المعتادة.

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ويتطلب علاج الأسباب الجذرية للصداع النصفي وقتا طويلا في بعض الأحيان، ما يضطر المريض إلى البحث عن حلول لتخفيف هذا الألم ليتمكن من تحسين جودة أدائه اليومي، فيما يلي نعرض بعض النصائح المفيدة في هذا الصدد، حسبما ذكرها موقع "dailymedicalinfo".


1.النظام الغذائي
تحفز بعض الأطعمة ألم الصداع النصفي، لذا يجب تجنبها ومنها، الأطعمة الجاهزة، والنبيذ الأحمر والكحول والشوكولاتة ومشروبات الكافيين.


2.الزيوت العطرية
ينصح باستخدام زيت اللافندر كعلاج للتوتر والقلق، وأوصت بعض الدراسات باستنشاق زيت اللافندر لأنه يساعد في علاج الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص.


3.الزنجبيل
أثبتت دراسة أجريت على 100 شخص عام 2014، فاعلية مسحوق الزنجبيل في علاج الصداع النصفي بالمقارنة بأدوية شائعة مستخدمة لهذا الغرض، كما يتميز الزنجبيل بعدم وجود آثار جانبية لاستخدامه.


4.تخفيف الإجهاد والتوتر
التوتر والإجهاد سببان شائعان للصداع النصفي، لذا فيمكن اتباع طرق التنفيث عن القلق والتوتر سواء بالتأمل أو تدوين الخواطر أو ممارسة الرياضات الخفيفة، أو الاستماع إلى الموسيقى.

 5.اليوغا أو تمارين الإطالة
تعد اليوغا أحد طرق التخلص من التوتر، كما أنها تساعد في تحسين تدفق الدم وتقليل توتر العضلات، مما قد يساعد في تخفيف أعراض الصداع النصفي.


 6.التدليك
يساعد تدليك، وخاصة لعضلات الرقبة والكتفين، في تخفيف التوتر وتخفيف آلام الصداع النصفي، ويقترح الخبراء التدليك الذاتي باستخدام كرة التنس على الكتفين والظهر.


7.المكملات العشبية
ومنها باتربور والأقحوان، وهي تساعد  في تخفيف الصداع النصفي، حسبما ذكرت مؤسسة الصداع النصفي الأمريكية والتي حددت الجرعة اليومية من الباتربور بـ 150 ميلليغرام، وقد أثبتت فاعلية عند تناولها لمدة 3 أشهر.


8.فيتامينات ومعادن
منها المغنيسيوم حيث يؤدي نقصه في الجسم إلى حدوث هالة الصداع النصفي، ويمكن لفيتامينات ب المركبة أن يكون لها تأثير في علاج الصداع النصفي وتقليل شدته؛ إذ تلعب دورًا هامًا في تنظيم الناقلات العصبية في الدماغ، ويشار إلى أنه لا ينصح بتناول المكملات الغذائية دون استشارة الطبيب.


 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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