الأحد 31-10-2021
الوكيل الاخباري

الصحة : ارتفاع نسب تطعيم الأطفال بالمطاعيم الروتينية إلى 95%

لجنة التعليم النيابية تبحث قضية تجسير طلبة وانتسابهم لنقابة الصيادلة

جورج قرداحي: استقالتي من الحكومة اللبنانية غير واردة

الغذاء والدواء تطلق حملة افحص زيتك قبل ما يدخل بيتك

مستشفى معان الحكومي لـ الوكيل : ارتفاع إصابات مشاجرة معان إلى 13 إصابة

وزارة البيئة: اللجنة الفنية لتعديل حدود محمية ضانا لم تصدر إي توصيات واضحة

وزير الزراعة: فساد كبير في الأعلاف بسبب الحيازات الوهمية

وفاة احد المصابين في مشاجرة اربد متاثرا بجراحه

الأردنيون يترقبون التسعيرة الجديدة للمحروقات مساء اليوم

لجنة الأوبئة لـ الوكيل: نسبة اشغال المستشفيات ضمن المعدلات الطبيعية

الأحد، 31-10-2021 01:48 م

إذا كنت منهم لا يجب عليك أن تتناول التمر

617e44e1423604409806ecac


الوكيل الإخباري- دعت أخصائية التغذية، ألينا ستيبانوفا، عددا من الفئات إلى التقليل من تناول التمور أو الامتناع عن تناولها نهائيا.

وقالت خبيرة التغذية، إن التمر يحتوي على نسبة مرتفعة من السكر وبالتالي يتعين على الأشخاص، الذين يعانون من مقاومة الأنسولين، ومرض السكري التقليل أو الامتناع من تناوله.

اضافة اعلان


كذلك من الضروري بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الانتفاخ في البطن، أي يقللوا من تناول التمر.


كما نصحت بأنه من المهم عند التسوق واختيار التمر الانتباه إلى مظهر هذا المنتوج، وتجنب شراء التمر الذي يلمع لأنه يحتوي على "جلوكوز إضافي وثاني أكسيد الكبريت".

 

المصدر: روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مقدار-الماء-الذي-يحتاجه-طفلك-في-عمر-المدرسة-

كيف يحصل طفلك على كمية كافية من السوائل يومياً؟

127-153831-health_700x400

أطعمة تقاوم نزلات البرد

135-130257-beware-harmful-substances-baby-creams_700x400

كيفية التعرف على البارافين في كريمات الأطفال

iStock-1146323945_wide

كشف استخدامات إضافية فعالة للعسل لا يعرفها الكثيرون

5e78ee450c2a6235507e9d17

10 معلومات عن الإصابة بالحمى.. بينها خطأ يرتكبه الجميع

نوم

قلة النوم تؤثر في التوازن والقدرة على المشي

أخبار متعلقة
Mighty-Quinn-3

أخطر ثلاثة أطعمة على الأمعاء

1-1472423

بعادات بسيطة.. تخلص من ارتفاع الكوليسترول في الدم

طرق-علاج-تساقط-الشعر

4 أطعمة تجنبها لإيقاف تساقط شعرك .. منها السكر

LAILA

عادات يومية يمكن أن تضر بصحة الكلى .. منها العقاقير

فواكه مجففة

بعض أنواع الفواكه تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب