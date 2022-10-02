إضافة هذه المواد الغذائية الثلاث قد تساعد في تخفيف مستويات التوتر

الوكيل الإخباري - قال الدكتور ميخائيل غينسبورغ، خبير التغذية الروسي، إننا نعيش في ظروف تحتم علينا الاهتمام بالجهاز العصبي والتعامل ذاتيا مع التوتر.



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ويشير الأخصائي، في برنامج تلفزيوني، إلى أنه يجب إضافة مواد غذائية معينة إلى النظام الغذائي، تساعد الشخص على مكافحة الاجهاد. وهذه المواد هي:



1 - اليقطين- تعود الخصائص المفيدة لليقطين إلى احتوائه على كمية كبيرة من الألياف الغذائية، التي تبطئ عملية امتصاص الكربوهيدرات. كما يحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات والعناصر المعدنية والبروتين. والفيتامينات الموجودة في اليقطين، هي مضادات أكسدة قوية، تحمي الجسم من الشيخوخة المبكرة.

2- بذور اليقطين- كما هو معروف، تحتوي بذور اليقطين على نسبة عالية من عناصر المغنيسيوم والزنك والسيلينيوم.



3 - الفاصوليا الحمراء، تحتوي الفاصوليا الحمراء عمليا على جميع فيتامينات المجموعة В المفيدة للدماغ، وكذلك على مواد معدنية عديدة مفيدة للجسم.

ويقول، "أظهرت نتائج دراسات علمية، أن تناول خمس وجبات من البقول في الأسبوع يؤخر الشيخوخة".

روسيا اليوم