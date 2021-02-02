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الثلاثاء، 02-02-2021 12:36 م

إليك أسباب شعورك بالسقوط أثناء النوم!

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الوكيل الاخباري - أثناء النوم نشعر أحياناً بأننا نسقط من مكان إلى آخر أقل علواً فنستيقظ غالباً. وهذا يرتبط بأسباب مختلفة، وعادةً تشكّل المرحلة الأولى من الحلم، أي المرحلة الخفيفة التي نعيش فيها حالة التشوّش بين الواقع والخيال. ومن الممكن أن تعود هذه الحالة إلى عوامل مختلفة.

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- النشاط الجسدي، أي ممارسة التمارين الرياضية قبل ساعة واحدة فقط من موعد النوم. فهذا يحرّك الجسم ويجعله نشيطاً.


- القلق والتوتر، ويعني هذا الذهاب إلى السرير مع التفكير بالكثير من الأمور، وهو ما يؤدي إلى تلقي الجسم رسائل إنذار أثناء النوم.


- تناول كمية كبيرة من المشروبات التي تحتوي على الكافيين خلال النهار، وهو ما يحول دون بلوغ المرحلة العميقة من النوم.


- اضطرابات النوم والتي تعود إلى القيام بعادات سيئة مساء تسبّب التشنجات، وبالتالي تؤدي إلى الإحساس بالسقوط في المرحلة الأولى بعد الذهاب إلى السرير.

وأشارت دراسة أُجريت في جامعة كولورادو في الولايات المتحدة الأميركية إلى أن هذا قد يحدث نتيجة بدء العضلات بالاسترخاء أثناء الحلم.

 

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