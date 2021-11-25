الخميس 25-11-2021
الوكيل الاخباري

رئيس الوزراء يصدر امر الدفاع رقم 35

كارفور تعلن عن أبرز سبعة عروض مميزة خلال حملة جمعة كارفور

المغرب يعلق الرحلات الجوية مع فرنسا

لقاء تشاوري لهيئة الاعتماد ورؤساء الجامعات الأردنية في الزيتونة

فرنسا تواجه الموجة الخامسة لكورونا بجرعة ثالثة معززة

الهناندة يلتقي وفد كلية الدفاع الوطني الإماراتية

إقليم البترا والتربية توقعان اتفاقية لاستحداث مركز تنمية مجتمع محلي

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى نجم والعربيات والقاضي

وزير الخارجية يلتقي وفداً من كلية الدفاع الوطني الإماراتية

محاضرة توعوية حول تنظيم النسل في إربد

الخميس، 25-11-2021 03:48 م

إليكِ أنواع الجبن الممنوعة أثناء الحمل

cheese-2-1


الوكيل الإخباري - مرحلة الحمل تكون حرجة، فالأم تواجه الكثير من الممنوعات من أجل الحفاظ على صحة الجنين، حتى تمر بتجربة حمل آمنة.

اضافة اعلان

التغذية السليمة للأم مهمة، لذا فإن هناك الكثير من المحاذير في ما يخص تغذية الحامل، وقد يظن البعض أن الفوائد الكبيرة التي تحملها منتجات الألبان، تجعلها آمنة بالكامل، لكن حتى منتجات الألبان تشمل بعض الأنواع المحظور تناولها أثناء الحمل، مثل بعض أنواع الجبن.

 

فالجبن المصنوعة من الحليب الخام، مثل الأمنتال، والريكفور، والكاماميير، تشكّل خطراً كبيراً على صحة الحمل، كما أنها ليست آمنة بالنسبة إلى الأطفال الصغار، والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة أو المصابين بأمراض مناعية.

 

حيث كشفت الدراسات أن الحليب الخام المستخدم لتصنيع أنواع الجبن السابق ذكرها، لا يتعرض لعملية البسترة، وإنما يُسخّن حتى درجة 40 مئوية كحد أقصى، ما يزيد احتمالية وجود بكتيريا ضارة نشطة داخل الجبن، مثل: الليستيريا، والسالمونيلا، وإيشريشيا كولاي.


وهذه البكتيريا الضارة قد تؤدي إلى حدوث ولادة مبكرة، أو وفاة الجنين، كما يمكن أن تنتقل على الجنين، وتصيبه بالالتهاب السحائي.


لذا يجب أن تتجنبي تناول أنواع الجبن المصنعة من الحليب الخام طوال فترة حملك، من أجل الحفاظ على صحتك، وصحة جنينك.

 

المصدر - نواعم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
طفل

دراسة تحذر من تناول الرضع لعصير الفواكه

20210804140307342

أفضل الأطعمة للمرأة بعد سن الخمسين

34344-فوائد-مشروب-الكاكاو2

فوائد مشروب الكاكاو في الشتاء على القلب

جزر

خبيرة تغذية روسية تحدد الممنوعين من أكل الجزر

ض

أطعمة ترفع مستوى الكوليسترول الضار

ليمون

ماذا يحدث إذا أكلت شريحة من الليمون كل يوم

أخبار متعلقة
ما-هي-أعراض-الحمل-بعد-سن-الأربعين

ما هي فرص الحمل في سن الأربعين وما هي خطورته