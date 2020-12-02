الأربعاء 02-12-2020
الوكيل الاخباري

قرار حكومي بشأن الرواتب .. قيد الانتظار

من هو الشهيد الصقرات الذي أُصدر بحق قاتله الإعدام اليوم ؟

مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية

انخفاض أسعار الذهب عالميا

وفيات الأربعاء 2/12/2020

السعودية تصدر توضيحا بشأن موعد رفع القيود عن السفر

مؤشرات إيجابية لانحسار كورونا في المملكة

معاصر توقف استقبال محصول الزيتون من المزارعين في الكرك

أسعار الذهب الأربعاء 2/12/2020

كندا تسجل 16 وفاة و 656 إصابة جديدة بكورونا

عاجل

مصادر: المبيضين يؤدي اليمين الدستورية وزيرا للداخلية

الأربعاء، 02-12-2020 11:22 ص

ابتكار تقنية جديدة لعلاج أمراض القلب

ظظ-800x549


الوكيل الإخباري _ تمكن علماء من الجامعة الجنوبية للعلوم والتكنولوجيا في الصين، ومعهد الهندسة الحيوية في لوزان، سويسرا من ابتكار أوعية دموية إلكترونية مصنوعة من شبكة بلاستيكية ومعدنية لا تتجاوز سماكتها سماكة أعواد القش الرفيعة والتي يمكن أن تحل محل الشرايين المريضة، وذلك بسبب قدرتها على النمو في نسيج بطاني سليم.

اضافة اعلان
 

حيث يتم تحريكها بتيار كهربائي خفيف، حيث يعمل المحتوى المعدني كموصل كهربائي، مما يسمح للتيار بالمرور عبرها، قبل أيام من زرع هذه الأوعية الإلكترونية جراحيًا.


كما يعمل التيار على تحفيز الخلايا الجذعية الكامنة داخل الشبكة على النمو والانتشار مما يؤدي تدريجياً إلى تكوين أنسجة دموية صحية جديدة حول الأوعية المغروسة.

وقد واصل العلماء في تطوير الأوعية الدموية الجديدة باستخدام ثلاث طبقات من الألواح البلاستيكية الشبيهة بالشبكة الملفوفة في شكل أنبوب الموجودة بين الطبقات الخلايا الجذعية المأخوذة من الحبل السري البشري ، والتي تشكل نسيجًا بطانيًا يشكل بدوره الأوعية الدموية ويطلق مواد للحفاظ عليها سليمة وخالية من الجلطات.


بالاضافة الى انها تحتوي على معدن سائل يسمى الغاليوم لتوصيل التيار الكهربائي. وبما أن المعدن سائل، فهو مرن بما يكفي للسماح للأوعية الدموية بالتحرك بقوة.


المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
green-apples

أيهما أكثر صحة.. التفاح الأخضر أم الأحمر ؟

image (1)

مسحوق قشر الرمان يعالج الكثير من الأمراض

فوائد-عصير-الخيار-قبل-النوم-للبشرة-والشعر-والتخسيس

فوائد غير متوقعة لـ مشروب الخيار

17-6-2020_13_20_18_GomhuriaOnline_1592392818

رغم اتباع الدايت.. عادات خاطئة تمنعك من خسارة الوزن

127-171340-zinc-benefits-symptoms-zinc-deficiency-body-3

مكمل الغذائي يقي من مجموعة مشكلات صحية

2020_11_29_11_49_43_458

4 فوائد مذهلة لشاي البصل