ابتكار تقنية جديدة لعلاج أمراض القلب

الوكيل الإخباري _ تمكن علماء من الجامعة الجنوبية للعلوم والتكنولوجيا في الصين، ومعهد الهندسة الحيوية في لوزان، سويسرا من ابتكار أوعية دموية إلكترونية مصنوعة من شبكة بلاستيكية ومعدنية لا تتجاوز سماكتها سماكة أعواد القش الرفيعة والتي يمكن أن تحل محل الشرايين المريضة، وذلك بسبب قدرتها على النمو في نسيج بطاني سليم.

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حيث يتم تحريكها بتيار كهربائي خفيف، حيث يعمل المحتوى المعدني كموصل كهربائي، مما يسمح للتيار بالمرور عبرها، قبل أيام من زرع هذه الأوعية الإلكترونية جراحيًا.



كما يعمل التيار على تحفيز الخلايا الجذعية الكامنة داخل الشبكة على النمو والانتشار مما يؤدي تدريجياً إلى تكوين أنسجة دموية صحية جديدة حول الأوعية المغروسة.



وقد واصل العلماء في تطوير الأوعية الدموية الجديدة باستخدام ثلاث طبقات من الألواح البلاستيكية الشبيهة بالشبكة الملفوفة في شكل أنبوب الموجودة بين الطبقات الخلايا الجذعية المأخوذة من الحبل السري البشري ، والتي تشكل نسيجًا بطانيًا يشكل بدوره الأوعية الدموية ويطلق مواد للحفاظ عليها سليمة وخالية من الجلطات.



بالاضافة الى انها تحتوي على معدن سائل يسمى الغاليوم لتوصيل التيار الكهربائي. وبما أن المعدن سائل، فهو مرن بما يكفي للسماح للأوعية الدموية بالتحرك بقوة.



المصدر : الامارات نيوز



