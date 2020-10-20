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الثلاثاء، 20-10-2020 11:51 ص

احذره .. السمسم يصيبك بمرض خطير

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الوكيل الإخباري _ يعد السمسم من البذور الزيتية المهمة خاصة في العالم القديم نظرا لما يقدمه من فوائد عديدة بالاضافة الى سهولة استخراجه واستقراره الكبير ومقاومته للجفاف ، وعلى الرغم من تلك الفوائد الا انه يؤثر على مستويات السكر في الدم ، مما يجعل السيطرة على نسبة السكر في الدم صعبة أثناء الجراحة وبعدها ، تعرف على اضرار السمسم :

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يؤثر بشكل سلبي على الجهاز الهضمي ويؤثر على الإصابة بسرطان القولون.

 

يتسبب الإفراط في تناول السمسم في وجود خلل في القولون وأحداث تشنجات في عضلات البطن

 

يمكن أن يؤدي إلى الإجهاض أو الولادة المبكرة.

 

المصدر : الامارات نيوز 

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