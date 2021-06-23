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الأربعاء، 23-06-2021 10:53 ص

احذروا من دمج البطاطس المقلية مع الطماطم

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الوكيل الإخباري _ الكثير من الناس، يتناولون البطاطس المقلية مع الطماطم، دون دراية منهم عما يمكن أن يفعله هذا المزيج.

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وقد حذرت دراسة حديثة من دمج البطاطس المقلية مع الطماطم، لصعوبة امتصاص الجسم للعناصر الغذائية المفيدة، فضلاً عن إحداث اضطراب في الجهاز الهضمي.


و أشارت الدراسة إلى وفرة النشا والبروتين في البطاطس، مما يحسن عملية الهضم، كما تساعد في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم لاحتوائها على البوتاسيوم، كما تساعد البطاطس في التخلص من السموم في الجسم، بالنسبة للنساء، فهي مفيدة في الحفاظ على الجمال والشباب لوجود الألياف فيها.

 

وينصح الخبراء بعدم تناول البطاطس المقلية لأن المحتوى الخالي من الدهون يكاد يكون معدوماً بعد القلي في الزيت، ولكن يمكن تناولها مسلوقة أو مشوية.

 

و يشار إلى أن العلماء حذروا من الآثار السلبية لمادة الأكريلاميد، التي تتكون نتيجة للطهي أو القلي لفترة طويلة على درجات حرارة عالية، خاصة وأنها مادة مسرطنة.

 

 

المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

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