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الإثنين، 16-11-2020 01:43 م

احذر.. أطعمة غذائية لا يجب غسلها أبدا وإلا تصبح خطيرة!

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الوكيل الاخباري - كشف خبراء من هيئة الجودة الروسية "روس كاتشيستفو" عن المنتجات التي لا يجب على الشخص أن يغسلها أبدا.

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ووفقا للخبراء، فإنه لا يجب غسل الدجاج والدواجن الأخرى. وفي حال قمت بذلك، يمكن أن يصاب الشخص بعدوى بكتيرية خطيرة.


وأضاف الخبراء أن البكتيريا المسببة للأمراض التي قد تكون موجودة على الدجاج تنتشر في المطبخ مع جزيئات الهواء بعد القيام بغسيل الدجاج، وبالتالي يمكن أن يسبب ذلك عدوى بكتيرية.


وأشار الخبراء أنه من الصعب جدا القضاء على البكتيريا من خلال غسل الدجاج فقط، وإنما بالمعالجة الحرارية الطويلة (السلق)، مشيرين أن ذلك ينطبق على بيض الدجاج، حيث يكون مغطى بقشرة رقيقة خاصة تمنع تغلغل الميكروبات إلى الداخل، وفي حال تم غسل البيض، يمكن للميكروبات أن تدخل البيضة وتسبب التسمم عند تناولها.


كما لا يوصي الخبراء بغسيل الفطر، حيث من الأفضل مسحه بإسفنجة رطبة، بالإضافة إلى التخلص من الأماكن المتضررة بالسكين.

 

سبوتنيك

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