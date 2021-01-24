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الأحد، 24-01-2021 02:57 م

احذر تناول الموز مع هذه الأطعمة

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الوكيل الإخباري _ يعد الموز من الفواكه التي يفضلها الكثير من الاشخاص ، وعلى الرغم من الفوائد العديدة التي تقدمها للصحة الا ان لاستخدام الخاطئ  قد يؤدي إلى مشاكل عديدة او الوفاة.

وقد حذر الخبراء من بتناول الموز مع البطيخ، وذلك لان تناولهم مع بعض يؤدي  إلى تركيز ايونات البوتاسيوم فى الدم مما يؤدى إلى ضعفة عضلة القلب وقصور الكلى وآلام المفاصل وانخفاض معدل ضربات القلب وبذلك يؤدي للوفاة .

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عدم تناول الموز مع الألبان لانه يؤدي إلى مشاكل فى الجهاز الهضمي وايضا مشاكل في الطحال .

 

وايضا عدم تناول الموز مع البطاطا لان تناولها مع بعض يؤدي إلى صعوبة الهضم، وبقاء الطعام فترة طويلة في المعدة والأمعاء، ما قد يسبب الانتفاخ، وحتى التسمم المزمن.

 

المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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