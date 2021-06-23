احذر من خلط الكلور مع هذه المواد فأضراره مخيفة!

الوكيل الإخباري _ تعتبر الكثير من السيدات، أن مزج الكلور بمواد أخرى كالكحول والخل من أفضل الطرق للقضاء على الجراثيم والبكتيريا في المنزل، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، ولكن هناك بعض المواد التي يُحذر من خلطها مع الكلور، لأنها تسبب أضرار متعددة.



اليكم بعض الأضرار التي يسببها مزج الكلور مع المواد الأخرى:



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1- مزج الكلور بالخل:

يعتبر الخل من الأحماض القوية، لذا عند مزجه يتفاعل مع الكلور ويسبب إنتاج غاز سام “الكلورامين”، وهذا الغاز عند استنشاقه يسبب تلف للجهاز التنفسي والرئتين، والكلى، ويؤدي أيضا عند لمسه لحدوث التهابات في الجلد.



2-مزج الكلور بالكحول:

إن مزج الكلور مع الكحول”الأيزوبروبيل” من الأمور الضارة على صحة الإنسان، حيث أنه يتفاعل مع الهيبوكلوريت الصوديوم الموجودة في الكلور، ويؤدي إلى إفراز غاز”الكلوروفورم”، ويؤدي هذا الغاز إلى تلف الجهاز العصبي والكلى، والشعور بضيق في التنفس، وحدوث التهابات شديدة في العين والجلد، وعند استنشاقه يسبب الشعور بالدوخة والقيء.



3- مزج الكلور مع الفلاش:

لايفضل مزج الكلور مع الفلاش، إذ يتفاعل الكلور تفاعلاً شديداً مع الفلاش ويؤدي إلى إنتاج غاز الكلور الذي يسبب الإغماء، ومضاعفات خطيرة مثل ضيق التنفس، واحمرار العينين، وسيلان من الأنف، والتهاب الجلد.



