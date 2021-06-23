الأربعاء 23-06-2021
الوكيل الاخباري

43 مخالفة لمنشآت وأفراد لعدم الالتزام بأوامر الدفاع

نقابة الصاغة لـ الوكيل : انخفاض دينارين للغرام الواحد من الذهب وزيادة الإقبال عليه

الملك يلتقي رئيس إقليم كردستان العراق اليوم

رئيس مركز السكري بـ'حمزة' عبر الوكيل: هؤلاء هم الأكثر عرضة للإصابة بالسكري بعد كورونا

النيابة العامة ترفع مستوى التنسيق لمكافحة الجرائم الالكترونية

المؤسسة الاستهلاكية المدنية تخفض أسعار 250 سلعة في أسواقها

مدير الأمن العام يهنئ لاعب الجودو سلمان بتأهله لأولمبياد طوكيو 2020

الأردن يحتل المرتبة 94 من حيث أغلى مدن العالم في 2021

وزير النقل : لن نلجأ لإصدار أمر دفاع بشأن أسعار الشحن البحري

وزارة التربية توجه رسالة هامة لطلبة التوجيهي

الأربعاء، 23-06-2021 10:28 ص

احذر من خلط الكلور مع هذه المواد فأضراره مخيفة!

5281596-29063657


الوكيل الإخباري _ تعتبر الكثير من السيدات، أن مزج الكلور بمواد أخرى كالكحول والخل من أفضل الطرق للقضاء على الجراثيم والبكتيريا في المنزل، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، ولكن هناك بعض المواد التي يُحذر من خلطها مع الكلور، لأنها تسبب أضرار متعددة.

اليكم بعض الأضرار التي يسببها مزج الكلور مع المواد الأخرى:

اضافة اعلان

 

1- مزج الكلور بالخل:
يعتبر الخل من الأحماض القوية، لذا عند مزجه يتفاعل مع الكلور ويسبب إنتاج غاز سام “الكلورامين”، وهذا الغاز عند استنشاقه يسبب تلف للجهاز التنفسي والرئتين، والكلى، ويؤدي أيضا عند لمسه لحدوث التهابات في الجلد.

 

2-مزج الكلور بالكحول:
إن مزج الكلور مع الكحول”الأيزوبروبيل” من الأمور الضارة على صحة الإنسان، حيث أنه يتفاعل مع الهيبوكلوريت الصوديوم الموجودة في الكلور، ويؤدي إلى إفراز غاز”الكلوروفورم”، ويؤدي هذا الغاز إلى تلف الجهاز العصبي والكلى، والشعور بضيق في التنفس، وحدوث التهابات شديدة في العين والجلد، وعند استنشاقه يسبب الشعور بالدوخة والقيء.

 

3- مزج الكلور مع الفلاش:
لايفضل مزج الكلور مع الفلاش، إذ يتفاعل الكلور تفاعلاً شديداً مع الفلاش ويؤدي إلى إنتاج غاز الكلور الذي يسبب الإغماء، ومضاعفات خطيرة مثل ضيق التنفس، واحمرار العينين، وسيلان من الأنف، والتهاب الجلد.

المصدر : الامارات نيوز 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
vegetables-stew.logo_

احذروا من دمج البطاطس المقلية مع الطماطم

WYEBR8fVfymVJLy2bLVgvaYVCMSMefW9Y8W8A0g3

علامة لا تهملها.. جرس إنذار قبل حدوث نوبة قلبية

1-1277220

ما هو تأثير البطاطس على ضغط الدم في الجسم !

download

هذه الفيتامينات هي الأهم لصحة الدماغ!

tbl_articles_article_18266_853

أسباب تجعلك تفكر كثيراً قبل أن تتناول الفول السوداني

unnamed

علماء يكتشفون نوعا جديدا من المضادات الحيوية!

أخبار متعلقة
SUMAK

تأثير صادم لـ السماق على صحة الجسم

ىا

لماذا يبقى البعض مستيقظ حتى عندما يكون متعب ومرهق؟

971cf53f-cf53-4292-a1c6-cafc90e9f531_16x9_1200x676

أشياء مذهلة تحدث لجسمك عند التوقف عن التدخين!

carbs-gettyimages

أضرار عدم تناول الكربوهيدرات

92020201462528318997

فوائد صحية مذهلة للبقدونس

Doc-P-384387-637580443098343423

8 أطعمة لا يجب تناولها نيئة