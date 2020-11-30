احرص على تناول الثوم والعسل معاً قبل النوم

الوكيل الإخباري _ يحتوي العسل والثوم على العديد من الفوائد الصحية حيث يمكنك الاستمتاع بخصائصهما المفيدة باستخدام كل منهما بمفرده أو معًا ،تعرف على ابرز الفوائد لتناول العسل والثوم معا خاصة قبل النوم :
- يدخل الثوم والعسل في الأدوية التقليدية حول العالم.
- يحتوي العسل على مضادات الأكسدة تسمى مركبات الفلافونويد والبوليفينول تساهم في مكافحة الالتهاب (الاحمرار والتورم) في الجسم.
- يساعد في تحقيق التوازن بين جهاز المناعة والوقاية من بعض الأمراض.
-يدخل الثوم في علاج نزلات البرد والسعال
- يعزز جهاز المناعة ويساعد في تخفيف أعراض الربو.
- يساعد على حمايتك من أمراض القلب، خفض ضغط الدم المرتفع.
- خفض الكوليسترول المرتفع.
-منع الكثير من التخثر