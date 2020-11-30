الإثنين 30-11-2020
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الإثنين، 30-11-2020 01:15 م

احرص على تناول الثوم والعسل معاً قبل النوم

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الوكيل الإخباري _ يحتوي العسل والثوم على العديد من الفوائد الصحية حيث يمكنك الاستمتاع بخصائصهما المفيدة باستخدام كل منهما بمفرده أو معًا ،تعرف على ابرز الفوائد لتناول العسل والثوم معا خاصة قبل النوم :

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- يدخل الثوم والعسل في الأدوية التقليدية حول العالم.

 

- يحتوي العسل على مضادات الأكسدة تسمى مركبات الفلافونويد والبوليفينول تساهم في مكافحة الالتهاب (الاحمرار والتورم) في الجسم.

 

- يساعد في تحقيق التوازن بين جهاز المناعة والوقاية من بعض الأمراض.

 

-يدخل الثوم في علاج نزلات البرد والسعال

 

- يعزز جهاز المناعة ويساعد في تخفيف أعراض الربو.

 

- يساعد على حمايتك من أمراض القلب، خفض ضغط الدم المرتفع.

 

- خفض الكوليسترول المرتفع.

 

-منع الكثير من التخثر

 



 




 

 


 

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