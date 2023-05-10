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الأربعاء، 10-05-2023 04:44 م

ارتفاع أم انخفاض في الضغط.. كيف تفرق بينهما؟

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الوكيل الإخباري- يختلف ارتفاع ضغط الدم عن انخفاضه، من حيث الأسباب والأعراض وطرق السيطرة عليه، لذا يجب أولا الانتباه إلى العلامات التي يشعر بها الشخص.

نستعرض في السطور التالية أبرز الاختلافات بين ارتفاع وانخفاض ضغط الدم، حسبما نشر موقع "Pharm Easy".

أعراض ارتفاع ضغط الدم
معظم الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ليس لديهم أعراض، ومع ذلك، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم الشديد أو السريع في ظهور الأعراض التالية:
-الصداع.
-مشكلات في الرؤية.
- نزيف الأنف.
- صعوبة في التنفس.

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أعراض انخفاض ضغط الدم
على غرار ارتفاع ضغط الدم، قد لا تكون هناك أعراض واضحة لانخفاض الضغط دائمًا، لكن قد تظهر بعض العلامات، وتشمل ما يلي:
- الشعور بالدوار أو الإغماء.
- تشوش الرؤية.
- سرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها.
- الشعور بالغثيان.


ماذا تعني أرقام ضغط الدم؟
يُقاس ضغط الدم بالمليمترات من الزئبق، فعلى سبيل المثال 124/80 مم زئبق، الرقم الأول (124 في هذه الحالة) يعرف بالضغط الانقباضي، أي الضغط في الشرايين عند انقباض القلب، أما الرقم الثاني (80 هنا) يدل على الضغط الانبساطي، أي الضغط في الشرايين عندما يرتاح القلب.


أسباب ارتفاع ضغط الدم
تعتبر الأسباب الدقيقة لارتفاع ضغط الدم لا تزال غير معروفة، لكن يرى الأطباء أن هناك عوامل محددة تساهم في ارتفاع الضغط، وتتضمن ما يلي:
- السمنة.
-الإفراط في تناول الملح.
- التدخين.
-السكري.
-الجينات وعوامل وراثية.
- الشيخوخة.
-مشكلات في الكلى.


أسباب انخفاض ضغط الدم
هناك بعض الحالات التي تسبب انخفاض ضغط الدم لفترة طويلة، وعلاجها يؤدي إلى ضبط الضغط، مثل:
-التهابات في مجرى الدم.
- السكري.
-مشكلات الغدة الدرقية.
- فقدان الدم.
-الإصابة بالأنيميا.
- الجفاف الشديد.
- الحمل.
- اضطرابات هرمونية بسبب بعض الأدوية.
- مشكلات متعلقة بالقلب أو الكلى.

 

الكونسلتو الطبي

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