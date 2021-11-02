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الثلاثاء، 02-11-2021 04:03 م

اعراض تسمم البروتين

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الوكيل الإخباري - يعد البروتين من العناصر الضرورية للصحة والجسم، ودائماً ما يوصى بأن يكون من العناصر الأساسية في النظام الغذائي.

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هي حالة تحدث نتيجة استهلاك كمية زائدة من البروتين مع إهمال العناصر الغذائية الأخرى، وهذه الكمية المفرطة تساهم في زيادة مستويات الأمونيا واليوريا والأحماض الأمينية في مجرى الدم، وتؤثر سلباً في الصحة، ويمكن أن تؤدي للوفاة في حال عدم علاجها.

وبجانب الإفراط في استهلاك البروتين، هناك عناصر معينة يساهم نقصها في التسبب بتسمم البروتين، وهي المعادن والكربوهيدرات والدهون والفيتامينات.

الأعراض
انخفاض ضغط الدم، الغثيان، التعب الشديد، الضعف، الصداع وتقلب الحالة المزاجية، كما تشمل الأعراض تباطؤ معدل ضربات القلب والإسهال والنهم الشديد والجوع المفاجئ.

 

تأثيره في الجسم
إضافة إلى الأعراض، يمكن أن يؤثر تسمم البروتين في الجسم من نواحٍ أخرى، من بينها الجفاف وزيادة الوزن وصدور رائحة نفس كريهة، بجانب تأثر الحالة النفسية وإمكانية الإصابة بالقلق والاكتئاب والكثير من المشاعر السلبية.


متى تصبح كمية البروتين زائدة
يوضح الخبراء أنه إذا كان إجمالي السعرات الحرارية المستهلكة أكثر من 35% ومصدرها البروتينات، فذلك يساهم في الإصابة بتسمم البروتين، أي أن استهلاك أكثر من 175 غرامًا من البروتين في اليوم، وهي نسبة توفر حوالي 2000 سعرة حرارية، فهناك فرص كبيرة للإصابة بتسمم البروتين.

 

المصدر - زهرة الخليج

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