السبت 08-05-2021
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السبت، 08-05-2021 03:36 م

اكتشف ماذا تأكل إذا تخطيت الـ40 عاماً

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الوكيل الإخباري- مع تقدم العمر يضعف جهاز المناعة ولم يتوصل الطب بعد الى معرفة السبب، لكن إتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة والنوم الكافي هم في غاية الأهمية لتقوية المناعة. وبما أن الاحتياجات الغذائية، او مدى تحويل الجسم للطعام الى طاقة لتغيير كبيرفي عمر الـ40، ينصح خبراء التغذية بالمأكولات التالية:

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- البيض: فهو غني بالبروتينات والفيتامينات والمعادن الضرورية.
- الأسماك الدهنية: تحتوي الأسماك مثل السلمون على دهون صحية تساعد على تحسين جهاز المناعة، وتدعم صحة المخ والقلب والمفاصل، خاصة بالنسبة للنساء فوق سن 40 عامًا.


-بذور الشيا: غنية بمضادات الأكسدة ومجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، تمتلك بذور الشيا قدرة فريدة على امتصاص السوائل وتأخذ قوامًا هلاميًا. توفر كمية جيدة من الألياف والبروتين والدهون الصحية والمغذيات الدقيقة.


-اللبن: يساعد في تقوية القناة المعوية، مما يؤدي إلى منع أمراض الجهاز الهضمي المناعي مثل مرض الاضطرابات الهضمية. كما أنه غني بالبروبيوتيك (البكتيريا الجيدة) التي تساعد في القضاء على البكتيريا السيئة في المعدة.


- السبانخ: غنية بفيتامين C وK ومليئة بالعديد من مضادات الأكسدة وبيتا كاروتين، وتعتبر السبانخ إضافة جيدة للنظام الغذائي.


-البروكلي: يحتوي على مادة السلفورافان، وهي مادة يمكن أن تساعد في تعزيز الهضم وحماية الأمعاء. وتشير الدراسات إلى أن كوبًا واحدًا من البروكلي يمكن أن يساعد في تحسين جهاز المناعة بسبب محتواه الغني بالبيتا كاروتين، بالإضافة إلى المعادن، مثل الزنك والسيلينيوم.


-الفواكه الحمضية: تعد مصادر جيدة لفيتامين C والألياف. يساعد تناول البرتقال والغريب فروت والليمون بشكل منتظم في تحسين جهاز المناعة وعمله.
- السمن الطبيعي: على الرغم من أنه قد يبدو مفاجئًا للبعض، فقد ثبت أن الاستهلاك المتحكم فيه للسمن البلدي أو الطبيعي يساعد في بناء نظام مناعة قوي، حتى للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا. يُعرف السمن بأنه مضاد للبكتيريا والفطريات ومضاد للأكسدة للجسم، ويساعد على تطوير نظام مناعة أقوى.


-الماء: من الضروري شرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء يوميًا للحفاظ على رطوبة الأغشية المخاطية وتقليل فرصة الإصابة بالأنفلونزا أو نزلات البرد. ويمكن أن يساعد للحفاظ على رطوبة الجسم في عمل الجهاز المناعي بشكل جيد.


-اختيارات متنوعة: تشمل دمج التوت والتفاح والخس والفلفل واللوز والشمندر في النظام الغذائي بما يسهم في تحسين الجهاز المناعي ووظائفه.

 

المصدر: الفن

 




 

 


 

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