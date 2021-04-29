الخميس 29-04-2021
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الخميس، 29-04-2021 01:11 م

الأرق و'اللقمشة' الدائمة والتوتر.. أعراض تدل على النقص في هذه المادة

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الوكيل الاخباري - هل تعانون من عدم القدرة على النوم أو التحكم بالرغبة في الأكل في الفترة الفاصلة بين الوجبات؟ هل تعجزون عن التحكم بشعوركم بالتوتر؟ اعلموا إذاً أنكم ربما تعانون من نقص في التريبتوفان.

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والتريبتوفان هو أحد أنواع الأحماض الدهنية الأساسية والضرورية لإنتاج السيروتونين أو الهرمون الذي يدير انفعالاتنا، والميلاتونين أو هرمون النعاس.


وفي حال المعاناة من النقص فيه تتراجع القدرة على التحكم في ضبط التوتر والانفعال وفي الرغبة في تناول الطعام، وخصوصاً ذلك الذي يحتوي على نسبة مرتفعة من السكر بين الوجبات اليومية الأساسية. كما قد يسبّب هذا الأرق بحسب ما أشارت إليه العديد من الدراسات الحديثة.

ولتجنّب حدوث هذا النقص، ينصح الخبراء بتناول أطعمة مثل بروتين الصويا، اللحوم البيضاء، الفستق، الموز، الكاجو واللوز، العدس والنشويات الكاملة. إذاً، من الضروري من الآن فصاعداً الانتباه إلى احتمال حدوث هذا النقص من خلال الأعراض التي تدل عليه. وفي هذه الحالة لا بد من اللجوء إلى الطبيب بغية تلقي التعليمات اللازمة.

 

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