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الثلاثاء، 02-08-2022 11:30 ص

الأطباء يكشفون المواد القاتلة للكلى

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الوكيل الإخباري - أدرج الأطباء خمس مواد غذائية في قائمة المواد القاتلة للكلى.

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وتشير مجلة En Son Haber التركية، إلى أن هذه المواد وفقا لخبراء الطب تلحق ضررا كبيرا بالكلى.

وتضيف، لذلك يؤكد الخبراء على ضرورة اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني واستبعاد المواد الغذائية التي تلحق الضرر بالكلى. وبالتأكيد يجب قبل كل شيء الابتعاد عن العادات السيئة - التدخين .

 

والمواد التي أدرجها الخبراء في القائمة هي:

الملح - يؤدي تناول كمية كبيرة من الملح إلى استهلاك الكلى. لذلك من الأفضل استبداله بتوابل مفيدة. كما أن المنتجات المصنعة كاللحوم وغيرها، تحتوي على نسبة عالية من الأملاح. لذلك من الأفضل استبعادها من النظام الغذائي.

 

الحليب - هذه مادة مفيدة للجسم عند تناولها بكميات معتدلة. لأن الإفراط في تناول الحليب، يلحق الضرر بالكلى، كونه يحتوي على الفوسفور الذي يرهق الكلى كثيرا .

 

الموز - يحتوي الموز على البوتاسيوم. لذلك لا يمكن اعتبار هذه المادة مفيدة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية في الكلى.


البرتقال - ثمار الحمضيات غنية بفيتامين С، ولكنها في نفس الوقت تحتوي على نسبة جيدة من البوتاسيوم، الذي إذا لم ينظف الدم منه، يلحق الضرر بالجسم.


اللحوم الحمراء- اللحوم بصورة عامة ترهق الكلى. لأن البروتين الحيواني صعب الهضم والامتصاص. وتنفق الكلى طاقة كبيرة لإخراجه. لذلك ليس مستبعدا أن يضطر الشخص الذي يفرط بتناول اللحوم الحمراء إلى إجراء عمليات غسيل الكلى بين فترة وأخرى.

 

روسيا اليوم 

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