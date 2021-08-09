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الإثنين، 09-08-2021 11:48 ص

الألم في الأسنان العلوية قد يشير إلى الإصابة بالسرطان

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الوكيل الاخباري - غالبًا ما تشير مشاكل الأسنان، والألم على وجه الخصوص، إلى تسوس الأسنان أو مشاكل اللثة.

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ومع ذلك، قد تكون الأحاسيس المؤلمة في الأسنان العلوية علامة على مشكلة أكثر خطورة - سرطان الأنف والجيوب الأنفية.


يلاحظ أطباء "مايو كلينك" (Mayo Clinic) أن سرطانات الأنف والجيوب الأنفية نادرة ولكنها تتأثر بشدة بالعوامل البيئية. إذا كان الشخص يدخن، أو يتعرض لمستويات عالية من تلوث الهواء، أو مصابًا بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، أو يتعامل مع المواد الكيميائية والمهيجات، فستكون مخاطره أعلى بشكل ملحوظ.


قال ألان كار، طبيب الأسنان في "مايو كلينك": "الألم في الجزء العلوي من الأسنان الخلفية هو عرض شائع لمشاكل الجيوب الأنفية. إذا كنت مصابًا بالتهاب الجيوب الأنفية، فإن الأنسجة في تلك الأماكن تصبح ملتهبة، ما يسبب الألم غالبًا"، حسب موقع "ميديك فوروم".


معرفة الأعراض الشائعة الأخرى لسرطان الجيوب الأنفية وتجويف الأنف يمكن أن يميز هذه الحالات عن العدوى. يؤكد الأطباء أنه في حالة السرطان، قد تلاحظ نزيفًا من الأنف، وكتلا أو تقرحات لا تلتئم، وتنميلا أو وخزا في الوجه، وشعورا بضغط في الأنف، وألما أو ضغطا في الأذن، ومشاكل في الرؤية.


 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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