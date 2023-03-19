البقع البيضاء على الوجه .. أسبابها وعلاجها

الوكيل الإخباري- يشكو البعض من ظهور البقع المزعجة التي تأخذ لون أفتح من اللون الطبيعي لبشرة الوجه، ما يسبب إزعاجًا للشخص المصاب بها.



وهناك العديد من الأسباب والعوامل المختلفة التي تساهم في ظهور بقع فاتحة اللون على البشرة، كما تتوافر بعض السبل لعلاجها نهائيًا.



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أسباب البقع البيضاء على الوجه



قالت الدكتورة إيمان سند، أستاذ الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر بكلية الطب جامعة بنها في مصر، إنه من الممكن أن تظهر بقع تجعل لون البشرة غير موحد، قد تكون بقع غامقة أو بقع فاتحة اللون، موضحة أن الحالة الثانية تختلف أسبابها من شخص لآخر، فهناك حالات ترجع إلى نقص فيتامين أ في الجسم، أو حساسية من الشمس، أو نتيجة لمرض النخالة البيضاء الذي يحدث نتيجة طفيليات في المعدة.



وأضافت سند، أن أسباب ظهور البقع البيضاء على الوجه قد ترجع أيضًا إلى عدوى فطرية أو مرض البهاق، الذي يحدث نتيجة لتلف الخلايا المسؤولة عن تكوين مادة الميلانين الصابغة للبشرة، لكن في هذه الحالة تكون البقع شديدة البياض مقارنة باللون الطبيعي لبشرة الوجه.



علاج البقع البيضاء على الوجه

وأوضحت أستاذ أمراض الجلدية والعلاج بالليزر بكلية الطب جامعة بنها، أن العلاج يختلف باختلاف الحالات، فإذا كان سبب هذه البقع نقص فيتامين أ فلا بد من تناول المصادر الغذائية الغنية به، وعلى رأسها الخضراوات، مع الحرص على التنويع فيها بحيث يتم تناول 3 ألوان من الخضراوات يوميا، وربما تستدعي بعض الحالات تناوله في شكل أقراص.



وتابعت أنه إذا كانت البقع البيضاء ناتجة عن إصابة فطرية، ففي هذه الحالة يحتاج المريض لاستخدام كريمات موضعية مضادة للفطريات ومضادات فطرية فموية.



أما البقع البيضاء الناتجة عن النخالة البيضاء، كشفت أن علاجها يحتاج إلى استخدام كريمات تحتوي على كورتيزون خفيف مع واقي الشمس ومعالجة طفيليات الأمعاء إن وجدت، فضلا عن ضرورة تناول الخضراوات الطازجة، لافتة إلى أن البهاق فعلاجه الأساسي يعتمد على جلسات الأشعة فوق البنفسجية التي تصل إلى 3 جلسات خلال الأسبوع لمدة لا تقل عن 3 شهور.



وأختتمت أن البقع التي تظهر بسبب الحساسية من الشمس تستدعي استخدام كريمات تحتوي على كورتيزون خفيف، مع استخدام واقي الشمس كحماية جزئية والابتعاد عن الشمس قدر الإمكان من الساعة 10 صباحا إلى 2 ظهرا.





الكونسلتو الطبي