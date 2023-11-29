الأربعاء 29-11-2023
الوكيل الاخباري
 

مع قرب انتهاء مهلة التأجيل.. بوادر اتفاق تلوح في الأفق حول لائحة أجور الأطباء

عشائر الشركس يؤكدون التفافهم حول القيادة الهاشمية ووقوفهم صفا واحدا خلف الملك

المقاومة تعلن إطلاق سراح رهينتين روسيتين اليوم

الصفدي يطير إلى نيويورك للمشاركة باجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن

الأونروا: نحن بحاجة إلى فتح عدة معابر كي نتجنب كارثة في غزة

"الشباب النيابية" تكرم البطلين الحمود والعرجان

نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال اعتقل 3325 شخصاً منذ 7 أكتوبر في الضفة

قرار هام وعاجل من حركة حماس

حوارات المستقبل تنظم لقاء حول آثار العدوان الإسرائيلي ضد غزة على الأردن

رئيس مجلس النواب والسفير الهنغاري يؤكدان دعم جهود جلالة الملك لوقف الحرب على غزة

عاجل

المقاومة تعلن إطلاق سراح رهينتين روسيتين اليوم

الأربعاء، 29-11-2023 01:42 م

التحول إلى حمية صحية يطيل العمر 10 سنوات

Doc-P-917336-637801740965062524


الوكيل الإخباري - توصل فريق دولي من الباحثين إلى أن التحول من نظام غذائي غربي نموذجي إلى نظام أكثر صحة يمكن أن يضيف 10 سنوات من العمر للشخص العادي في منتصف العمر.

وضم فريق البحث متخصصين في الصحة العامة، وباحثين في مجال الإدمان، ومتخصصي صحة القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي والتغذية، من جامعات غلاسكو البريطانية وبيرغن النروجية وديكن الأسترالية.

اضافة اعلان


وقام فريق البحث بتحليل بيانات نصف مليون شخص من سجلات البنك الحيوي البريطاني، غطت فترة متابعة استمرت 30 عاماً.


ومن خلال مقارنة نتائج الأشخاص الذين تحولوا من أنماط الأكل غير الصحية إلى أنماط صحية، مع نتائج الذين لم يتحولوا إلى حمية صحية.


ووجد الباحثون أن التحول إلى الأكل الصحي يمكن أن يضيف سنوات إلى متوسط العمر المتوقع.


وبشكل أكثر تحديداً، وجدوا أن الأشخاص في منتصف العمر الذين تحولوا من نظام غذائي غير صحي إلى نظام غذائي صحي، وحافظوا على هذا النمط، أضافوا ما يقرب من 10 سنوات إلى حياتهم.


وكانت دراسات سابقة قد توصلت إلى أن أنماط الأكل الصحية يمكن أن تقلل من خطر الوفاة المبكرة.

 

24

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5e467e874236042cf02ffd82

ضرب الكرة بالرأس يحدث تغييرات فورية في الدماغ

2880649_social

لصحة قلبك.. ابدأ يومك بواحد من هذه المشروبات

Doc-P-1134651-638366306598444890

على رأسها إنقاص الوزن.. إليكم 6 فوائد لدقيق جوز الهند

o1C5XHSB3EprpwhB9Omp

عضلات الفخذ تحمي من جراحة استبدال الركبة

470

دراسة: اللغة التي يسمعها الجنين تؤثر على تطوره العقلي

66275-مشاكل-السمع

دراسة ترصد علاقة بين ضعف السمع لدى كبار السن وتراجع كتلة الجسم

أخبار متعلقة
diet-1-1000x750-1

دراسة: الصيام لمدة محددة يعزز الطاقة ويحسن المزاج

tbl_articles_article_17294_2105b1caabc-5afa-48ec-8f38-5ba72c48d10d

بينها الفواكه.. أطعمة 'صحية' لا تتناولها ليلاً