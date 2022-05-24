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الثلاثاء، 24-05-2022 10:53 ص

التنظيف بالفرشاة بعد الفطور يضر بالأسنان

brushing


الوكيل الإخباري - نصح طبيب شهير على مواقع التواصل الاجتماعي بتجنب تنظيف الأسنان بعد وجبة الفطور، وبدلاً من ذلك يجب تنظيفها بعد الاستيقاظ مباشرة.

وفي مقطع فيديو على تيك توك، أوضح الدكتور أليكس جورج "من المنطقي تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد تناول وجبة الفطور، لكن هذا خطأ. السبب هو أنه عندما تأكل الطعام، يصبح فمك حامضيًا، وبعد ذلك عندما تغسل أسنانك، كل ما تفعله هو تنظيف مينا الأسنان بهذه الحموضة".

وبدلاً من ذلك، ينصح الدكتور أليكس متابعيه بشدة بتنظيف أسنانهم قبل الفطور، مما يسمح للمكونات النشطة الموجودة داخل معجون الأسنان بالمساعدة في حماية الأسنان من الحموضة الضارة. وتابع "لذا، بقدر ما قد لا يعجبك ذلك، اغسل أسنانك بمجرد استيقاظك في الصباح وآخر شيء قبل الذهاب إلى الفراش".

ويضيف طبيب الأسنان الدكتور شان لام بي دي إس من هولاند بارك دينتال أن تنظيف الأسنان أول شيء في الصباح أمر بالغ الأهمية، فخلال النوم تتجمع الرواسب البكتيرية على الأسنان وفي جيوب اللثة. بالإضافة إلى ذلك، فإن أولئك الذين يميلون إلى النوم وفمهم مفتوح قد يجففون أسنانهم، تاركين أفواههم تفتقر إلى اللعاب الحيوي، مما يشجع نمو البكتيريا الذي يساهم بشكل كبير ليس فقط في تسوس الأسنان ولكن في أمراض اللثة.

وبالإضافة إلى تنظيف الأسنان بالفرشاة، يجب استخدام غسول الفم بالفلورايد قبل مغادرة المنزل، كإجراء وقائي إضافي للتخلص من البكتيريا. ويحتوي معجون الأسنان وغسول الفم بالفلورايد على ما يعرف بالمفعول المزدوج مما يعني أنهما يساعدان في التخلص من البلاك مع منع تسوس الأسنان، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

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