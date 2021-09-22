الساونا خطر على هذه الفئة فاحذروا

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اضرار-الساونا


الوكيل الإخباري - تتمتع حمامات الساونا بفوائد صحية جمة، حيث إنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتقوية جهاز المناعة.

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وقال الدكتور أندرياس ميكالسن أخصائي الطب الباطني والعلاج الطبيعي الألماني، إن حمامات الساونا تمثل تدريبا جيدا للجهاز القلبي الوعائي وتساعد أيضا على الاسترخاء العضلي، ومن ثم الشعور بالراحة النفسية، فضلا عن تجديد خلايا البشرة وتنظيفها من البثور والشوائب.

 

وأشار ميكالسن إلى أن حمامات الساونا لا تعد مناسبة في بعض الحالات المرضية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ودوالي الساقين والمرض الجلدي المعروف باسم "الوردية" (Rosacea) ونوبات الربو الحادة وأمراض الكلى والكبد وارتفاع ضغط العين والصرع وبعد الإصابة بسكتة دماغية.


كما يتعين على الحوامل ومرضى السكري استشارة الطبيب أولا قبل الذهاب إلى الساونا.

 

المصدر - العين الإخبارية 

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