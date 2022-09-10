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السبت، 10-09-2022 10:40 ص

السكري والبدانة أثناء الحمل يرتبطان بفرط نشاط الطفل

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الوكيل الإخباري - قالت دراسة جديدة إن أطفال الحوامل المصابات بسكري الحمل والبدانة أكثر عرضة للإصابة باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط مقارنة بمن لم تعاني أمهاتهم من السمنة.

ووفقاً لموقع "ميديكال إكسبريس"، لم يلاحظ الباحثون نفس العلاقة بين سكري الحمل وبين نقص الانتباه وفرط النشاط إذا كان مقدار الوزن الذي اكتسبته الأم أثناء الحمل ضمن المعدّل الطبيعي.

وقالت الدكتورة : "وجدت دراستنا أن الحوامل المصابات بالسمنة وسكري الحمل لديهن أطفال يعانون من اضطرابات نفسية طويلة الأمد مثل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه".

وأضافت: "لم نجد هذه العلاقة عندما اكتسبت هؤلاء النساء وزناً صحياً أثناء الحمل".

وفحص فريق البحث 1036 طفلاً ولدوا لأمهات مصابات بسكري الحمل، وتم تشخيص 13% من أبنائهن باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط.

وقالت بيريا: "من المهم أن ينصح الأطباء مرضاهم بأهمية زيادة الوزن بشكل صحي أثناء الحمل".

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