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الأحد، 10-10-2021 03:33 م

الصداع النصفي يزيد من أمراض الخرف والزهايمر

09-10-21-394396023


الوكيل الإخباري - يرتبط الصداع النصفي بزيادة خطر الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر، وفقاً لموقع روسيا اليوم عن بحث نُشر في مجلة Acta Neurologica Scandinavica.

وأجرى الدكتور لونغ وانغ، من مستشفى The Second People's Hospital of Hefei في الصين، وزملاؤه تحليلاً تلوياً لفحص الارتباط المحتمل بين الصداع النصفي والخرف. وتم تضمين البيانات من خمس دراسات منشورة، مع 249303 أفراد. ووجد الباحثون أن الصداع النصفي كان مرتبطاً بزيادة خطر الإصابة بالخرف لجميع الأسباب ومرض الزهايمر.

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المصدر - البيان 

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