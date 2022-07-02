الصيام المتقطع مفيد في شفاء الأعصاب

الوكيل الإخباري - فوائد لا تعد ولا تحصى للصيام المتقطع، لعل أبرزها: إنقاص الوزن، ومحاربة الالتهابات في الجسم، وتعزيز المناعة، وإبطاء الشيخوخة.. الصيام المتقطع حافل بالخير لصحتك.. تمت إضافة فائدة واحدة جديدة إلى القائمة، وهي أنّ الصيام المتقطع من شأنه أن يُساعد في تجديد الأعصاب، بحسب باحثين من إمبريال كوليدج في مدينة لندن.



دعونا نتذكر بسرعة مفهوم الصيام المتقطع: إنه يقضي بعدم تناول الطعام والشراب لمدة 16 ساعة متتالية، من خلال تناول وجبة العشاء، والانتظار في اليوم التالي إلى الساعة الواحدة ظهراً؛ لتناول وجبة تالية على سبيل المثال؛ نظراً لأنَّ هذا الفعل يُظهر نتائج صحية مثيرة للاهتمام، يواصل الباحثون البحث عن فوائدها، وها هم يكتشفون للتوّ فائدةً جديدة على الأعصاب.

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جزيء مفيد للأعصاب

وجد الباحثون، في المختبر، أن الفأر الذي يعاني من مشكلة في العصب الوركي، قد تعافى بشكل أفضل من خلال ممارسة الصيام المتسلسل، لقد حاولوا فهم السبب؛ فوفقاً لهم: تقوم الفئران الصائمة بتطوير حمض في الدم يسمى حمض الإندول -3 بروبيونيك (IPA)، أكثر من التي لا تصوم، وبحسب مؤلفي هذا البحث؛ فإنَّ هذا الحمض مفيد جداً في تجديد الأعصاب المصابة.

تفسير العملية

لكن لماذا يكون الصيام هو أصل هذه العملية؟ يمكن تفسير ذلك بأنّ هذا الجزيء مشتق من بكتيريا توجد في الجراثيم المعوية، عندما يصوم الفأر، يتم إنشاء دائرة فاضلة: تنتج الكائنات الحيّة الدقيقة هذه البكتيريا التي تؤدي إلى ظهور IPA.. تَمكّن العلماء من تأكيد نظريتهم من خلال إعطاء IPA للفئران، والتي استغرقت بضعة أسابيع لرؤية نتائج مماثلة.

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