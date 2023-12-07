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الخميس، 07-12-2023 12:59 م

العلاج بالضوء يخفض بعض أعراض الزهايمر

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الوكيل الإخباري - أفاد باحثون بأن العلاج بالضوء قد يساعد في تحسين النوم، ويقلص الأعراض السلوكية النفسية لدى المصابين بمرض الزهايمر والخرف.

وللوصول إلى هذه النتيجة، حلل فريق بحث من جامعة ويفانغ الصينية 15 دراسة أجريت في 7 دول، ونُشرت بين 2005 و2022.

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وحسب "بلوس وان"، وجد التحليل أن علاج المرضى بالزهايمر والخرف بالضوء يمكن أن يكون مفيداً في تحسين كفاءة النوم، وزيادة الاستقرار اليومي، وانخفاض التقلبات اليومية.


وتقيس كفاءة النوم نسبة الوقت الذي ينام فيه المصاب بالفعل وإجمالي الوقت الذي يقضيه في السرير.


أما زيادة الاستقرار اليومي، فهو مقياس لقوة إيقاعات الساعة البيولوجية، أو مدى اتساق أنماط النشاط مع دورة الصباح والمساء.


بينما يقيس انخفاض التقلبات اليومية مدى تكرار الانتقال بين الراحة والنشاط خلال اليوم.


وقال الباحثون إن العلاج الدوائي الحالي للزهايمر يتضمن آثاراً جانبية، ويزيد خطر السقوط، في حين أن العلاج بالضوء بلا آثار جانبية.

 

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