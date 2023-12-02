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السبت، 02-12-2023 11:34 ص

الغذاء والدواء الامريكية تحذر من نوع معين من الحقن وتصدر توصيات

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الوكيل الإخباري- أوصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بعدم استخدام الحقن البلاستيكية المصنوعة في الصين بناءً على تقارير عن فشل في الجودة، بعد فتح تحقيقات من قِبل المسؤولين بسبب شكاوى مرتبطة بعدة مصانع للحقن في الصين.

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وأوضحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أن التحقيقات تشمل الحقن البلاستيكية المستخدمة لحقن السوائل في الجسم أو سحبها منه، ولا تشمل الحقن الزجاجية، مشيرة إلى أن الشكاوى تتعلق بمشكلات في الجودة، مثل التسرُّب والكسر.

وأكّدت أن المشكلات الأولية الظاهرة تؤثر في أداء وسلامة الحقن، بما في ذلك قدرتها على توفير الجرعة الصحيحة من الدواء عند استخدامها بمفردها أو مع أجهزة طبية أخرى، وبناءً على ذلك، تنصح الهيئة بتجنب استخدام الحقن المصنوعة في الصين ومراقبتها بعناية للكشف عن أي عيوب.


وأضافت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أن التحقيقات بدأت بالتعاون مع جهات صحية وشركاء حكوميين لاختبار الحقن المصنّعة في الصين بشكلٍ أعمق واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة التي قد تشمل إيقاف دخول الحقن المصنّعة في الصين، إلى الولايات المتحدة إذا لزم الأمر.

 

ونشرت توصيات للمستهلكين ومقدمي الرعاية الصحية والمرافق في هذا الوقت، بينما تواصل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تقييمها للحقن البلاستيكية المصنوعة في الصين:


تحقق من موقع تصنيع المحاقن التي تستخدمها أو الموجودة في مخزونك من خلال مراجعة الملصق أو التغليف الخارجي أو الاتصال بالمورد أو مكان الشراء .


فكر في استخدام محاقن غير مصنعة في الصين، إن أمكن. في هذا الوقت، لا يتم تضمين المحاقن الزجاجية أو المحاقن المعبأة مسبقًا أو المحاقن المستخدمة للأغراض الفموية أو الموضعية.


إذا كان لديك محاقن مصنعة في الصين فقط، فاستمر في استخدامها حسب الحاجة حتى تتمكن من استخدام محاقن بديلة ومراقبة التسربات والكسر وغيرها من المشكلات عن كثب.



 




 

 


 

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