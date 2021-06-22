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الثلاثاء، 22-06-2021 03:32 م

الفوائد الصحية للبطاطس المسلوقة والمقلية

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الوكيل الاخباري - يمكن أن يساعد تناول البطاطس المسلوقة أو المخبوزة في منع ارتفاع ضغط الدم. توصل إلى هذا الاستنتاج العلماء الأمريكيون الذين نشرت نتائجهم في مجلة Nutrients .

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توصل الباحثون في جامعة بوردو إلى مثل هذه الاستنتاجات بعد تجارب سريرية شملت 30 رجلاً وامرأة يعانون من ارتفاع ضغط الدم. وأظهرت النتائج أن تناول البطاطس الغنية بالبوتاسيوم يقلل من ضغط الدم الانقباضي.


يُلاحظ أن البطاطس لها تأثير مفيد على الجسم، حيث تقلل من احتباس الصوديوم في الجسم.


وقالت رئيس الدراسة الدكتورة كوني ويفر: "بالنظر إلى أن معظم الأمريكيين يعانون من نقص في البوتاسيوم في وجباتهم الغذائية اليومية، فإن هذه النتائج تظهر أهمية تعزيز المصادر الجيدة للبوتاسيوم مثل البطاطس بدلاً من الحد منها".


وفقًا للعلماء، تستند استنتاجاتهم إلى بيانات محدودة وهي أولية بطبيعتها.
وأضاف ويفر: "وجدنا حتى الآن أن البطاطس المسلوقة أو المخبوزة تساعد في خفض ضغط الدم الانقباضي، وأن البطاطس المقلية ليس لها أي آثار سلبية ويمكن أيضًا تضمينها في النظام الغذائي كجزء من نظام غذائي صحي".

 

سبوتنيك

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