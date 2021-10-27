الفوائد الصحية للشمندر الأحمر

الوكيل الإخباري-قال مركز الصحة الألماني إن الشمندر الأحمر صديق للقلب ويحمي من الأزمات قلبية.



وأوضح المركز أن الشمندر الأحمر غني بمادة "البيتين"، التي تخفض مستويات الحمض الأميني السام "الهوموسيستين"، فتحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية.





ويحتوي الشمندر على النترات، التي يحول إلى "نتريت" في الجسم، لإنتاج أكسيد النيتريك في الدم، الذي يؤدي إلى اتساع الأوعية الدموية، وانخفاض ضغط الدم، ما يقي من الأزمات القلبية والسكتات الدماغية، إلى جانب حمض الفوليك.



وتعمل "البيتين" أيضاً على تحفيز خلايا الكبد وتقوي المرارة، فتساعد في الحفاظ على صحة الكبد والقنوات الصفراوية.





وتعرف مادة "البيتين" أيضاً باسم "ثلاثي ميثيل الغليسين" TMG "المحسن للمزاج"، حيث يمكنها زيادة إفراز "السيروتونين" أو هرمون السعادة.

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24 - د ب أ