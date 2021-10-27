الأربعاء 27-10-2021
الوكيل الاخباري

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى العريقات والمحاميد وملحم

وزير التربية : إعادة المعلمين المحالين للإستيداع الى التربية

المباشرة بتنفيذ مشروع التكييف المستدام لخفض استهلاك الطاقة في أنظمة التبريد

لجنة المرأة في الأعيان تزور مدينة العقبة

توقيع اتفاقية أردنية أوكرانية لدعم الصادرات الأردنية إلى أوكرانيا

فلسطين: 6 وفيات و370 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بحرية الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين في بحر رفح

علان لـ الوكيل: كلف الشحن على البضائع الشتوية ارتفعت حوالي 15%

اللجنة القانونية النيابية تلتقي أحزابا أردنية

الاحتلال يخطر بهدم منشآت في بيت لحم

الأربعاء، 27-10-2021 03:06 م

الفوائد الصحية للشمندر الأحمر

5966576-1555144393


الوكيل الإخباري-قال مركز الصحة الألماني إن الشمندر الأحمر صديق للقلب ويحمي من الأزمات قلبية.

وأوضح المركز أن الشمندر الأحمر غني بمادة "البيتين"، التي تخفض مستويات الحمض الأميني السام "الهوموسيستين"، فتحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية.


ويحتوي الشمندر على النترات، التي يحول إلى "نتريت" في الجسم، لإنتاج أكسيد النيتريك في الدم، الذي يؤدي إلى اتساع الأوعية الدموية، وانخفاض ضغط الدم، ما يقي من الأزمات القلبية والسكتات الدماغية، إلى جانب حمض الفوليك.

وتعمل "البيتين" أيضاً على تحفيز خلايا الكبد وتقوي المرارة، فتساعد في الحفاظ على صحة الكبد والقنوات الصفراوية.


وتعرف مادة "البيتين" أيضاً باسم "ثلاثي ميثيل الغليسين" TMG "المحسن للمزاج"، حيث يمكنها زيادة إفراز "السيروتونين" أو هرمون السعادة.

اضافة اعلان


24 - د ب أ

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
resize

نصائح للوقاية من البلغم

9339166-1733454535

فوائد الصحية لعسل السدر

tbl_articles_article_25901_305a580fcd2-54e5-4752-a313-c92e6aff80a8

التغذية والتمارين الرياضية بعد الزراعة الكلى

image_750x_5d34ddc871c60

نصائح منزلية للتعامل مع خراج الأسنان

78-013241-pomelo-health-tips-3

فوائد فاكهة البوملي

koshka-spit-s-hozyainom

القطط المنزلية متهمة بنشر الأمراض.. احذر من داء المقوسات

أخبار متعلقة
4129

أربع علامات لتجلط الدم يجب ألا تتجاهلها على الإطلاق