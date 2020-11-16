الكشف عن الآثار السلبية للنوم أثناء النهار !

الوكيل الاخباري - ينصح الخبراء بضرورة الحصول على نحو 7 ساعات نوم متصل يوميا، ويؤكدون على أهمية النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا، بينما تدور أحاديث أخرى حول النوم نهارا وإمكانية أن يكون له آثار سلبية على صحة الجسم.



فبينما يكون النوم لدقائق أو حتى ساعات قليلة نهارا له نتائج إيجابية مؤقتة على صحة الجسم الذي يصبح أكثر نشاطا خلال بقية اليوم، ويشير الخبراء بأن هذه العادات قد يكون لها آثار سلبية على جسم الانسان على المدى البعيد، ويقول تقرير: "النوم نهارا وخاصة في وقت القيلولة ربما لا يكون مفيدا لصحتك دائما".

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ولفت التقرير إلى أن القيلولة يمكن أن يكون لها آثار سلبية على الجسم لأنها تنشط الجسم وفي ذات الوقت تبخر حاجته للنوم بصورة ربما يكون لها تأثير عكسي يقلل من قدرته على النوم ليلا.



ويقول أحد الخبراء إن حاجة الجسم للنوم تتراكم على مدار اليوم إلى أن تبلغ ذروتها في موعد نومك المعتاد بداية الليل.

ويتابع: "لكن عندما تحصل على قيلولة ظهرا تتبخر حاجتك للنوم وتصبح أقل رغبة للنوم ليلا وهو ما يكون له آثار سلبية على صحتك.

سبوتنيك

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