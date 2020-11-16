الإثنين 16-11-2020
الوكيل الاخباري

أسماء الطلبة المرشحين للمنح الخارجية - رابط

بلاغ حكومي بحظر الاراجيل و اغلاق مراكز البلياردو والأكاديميات الرياضية

رئيس الوزراء يصدر أمر الدفاع رقم 23

رسالة أمام الصحة لوضع حد لمطلقي الشائعات ومنع إربــاك الأردنيين - فيديو

الصحة تبشر الأردنيين بموعد الحصول على لقاح كورونا

التربية تعقد امتحان وطنيا هاما لطلبة الأول الثانوي

المستقلة للانتخاب للوكيل : هنالك نواب ستسقط عضويتهم

هيئة النقل تعلق دوامها اليوم بسبب كورونا

مدير المخابرات الأسبق الرقاد في ذمة الله

أسعار الذهب الإثنيــن 16/11/2020




الإثنين، 16-11-2020 01:57 م

الكشف عن الآثار السلبية للنوم أثناء النهار !

image


الوكيل الاخباري - ينصح الخبراء بضرورة الحصول على نحو 7 ساعات نوم متصل يوميا، ويؤكدون على أهمية النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا، بينما تدور أحاديث أخرى حول النوم نهارا وإمكانية أن يكون له آثار سلبية على صحة الجسم.

فبينما يكون النوم لدقائق أو حتى ساعات قليلة نهارا له نتائج إيجابية مؤقتة على صحة الجسم الذي يصبح أكثر نشاطا خلال بقية اليوم، ويشير الخبراء بأن هذه العادات قد يكون لها آثار سلبية على جسم الانسان على المدى البعيد، ويقول تقرير: "النوم نهارا وخاصة في وقت القيلولة ربما لا يكون مفيدا لصحتك دائما".

اضافة اعلان

ولفت التقرير إلى أن القيلولة يمكن أن يكون لها آثار سلبية على الجسم لأنها تنشط الجسم وفي ذات الوقت تبخر حاجته للنوم بصورة ربما يكون لها تأثير عكسي يقلل من قدرته على النوم ليلا.


ويقول أحد الخبراء إن حاجة الجسم للنوم تتراكم على مدار اليوم إلى أن تبلغ ذروتها في موعد نومك المعتاد بداية الليل.

 

ويتابع: "لكن عندما تحصل على قيلولة ظهرا تتبخر حاجتك للنوم وتصبح أقل رغبة للنوم ليلا وهو ما يكون له آثار سلبية على صحتك.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
Capture

احذر.. أطعمة غذائية لا يجب غسلها أبدا وإلا تصبح خطيرة!

main_image5f81c5d8c15ad

في الشتاء.. أطعمة تحميك من الرشح

20181016050232232

أفضل 5 طرق للتعايش مع مرض السكري.. لا تتجاهلها

swine-flu

4 أصناف من المأكولات تحميك من أمراض الشتاء

main_image5fb21fc60e163

فاكهة تجمع رائحة الورد وطعم التفاح

مسمار-القدم-min-1400x600

تعرف على ابرز أسباب وعلاجات مسامير القدم

أخبار متعلقة
2b406c1f9851f493ed7723f252b61071832c9d37

أسباب هامة لشرب الحليب قبل النوم

علاجات-بسيطة-لتخفيف-حموضة-المعدة

علاج منزلي بسيط لحرقة المعدة

blg-post_5ea4ad3389c0f

أنواع الزيوت الهامة للمحافظة على صحة مرضى السكري

صوره_علاج_الصداع_في_i

علامات هامة تدل على تراكم السموم في الجسم

Cracked-lips1

مشكلة تشقّق الشفاه وعلاجها بدقائق قليلة

f291411094565

اكتشاف فائدة عظيمة للدهون لم تكن معروفة من قبل