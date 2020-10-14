الكشف عن الأمراض المرتبطة ببرودة القدمين

الوكيل الاخباري - كشفت طبيبة الأعصاب الروسية إيرينا لاسكينا، إن برودة القدمين يمكن أن تشير إلى أمراض كثيرة منها أمراض الأوعية الدموية والعصبية.

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ونصحت الطبيبة بالخضوع لفحص طبي إذا كان الشعور ببرودة القدمين غير مرتبط بظروف مثل السباحة في الماء البارد أو التواجد في البرد او في فصل الشتاء.



وقالت: "قد تكون برودة القدمين إحدى أعراض ظاهرة رينو، واعتلال الأعصاب المتعدد المتعلقة بداء السكري والتسمم المزمن بالمعادن الثقيلة وما يصاحب ذلك من أمراض الكبد والكلى"، حيث توصي المختصة باختيار الملابس والأحذية المناسبة.

كما نصحت الطبيبة بعدم ارتداء أحذية ضيقة والامتناع من شراء أحذية مصنوعة من مواد اصطناعية وتدريب الأوعية عن طريق استخدام الماء البارد والساخن عند الاستحمام في الصباح وحمام دافئ مع ملح البحر قبل النوم، وأشارت إلى ضرورة إدراج الأطعمة الغذائية البروتينية والدواجن والبقوليات في النظام الغذائي وزيادة استهلاك الخضروات والفواكه وتناول الفيتامينات خلال الطقس البارد.

في سياق آخر، نشر موقع تايمز ناو نيوز تقريرا صحيا أفاد أن جسم الانسان يحتاج الى الحديد لتنظيم العديد من الوظائف المهمة، ويوجد معظم الحديد في خلايا الدم الحمراء حيث يساعد في حمل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

سبوتنيك

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