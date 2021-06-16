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الأربعاء، 16-06-2021 02:19 م

المشروبات التي تزيد الطاقة والإنتاجية خلال النهار

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الوكيل الإخباري - مع التوتر والقلق المستمر في نمط الحياة الحديث، نستيقظ في الكثير من الأحيان ونحن نعاني من نقص في الطاقة والتركيز.

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عصير صحي في الصباح
بعد ليلة تفتقر للنوم، لا بد أن تبدأ يومك بتناول عصير صحي، العصائر المصنوعة من الفاكهة، منخفضة السكر وغنية بالألياف وتجعلك تشعر بالانتعاش. كل ما عليك فعله هو مزج نصف حبة أفوكادو، وشريحتين من الأناناس، و 10-12 ورقة سبانخ، وموزة، ونصف كوب من ماء جوز الهند. وفقًا للخبراء، فإن هذا العصير مليء بالعناصر الغذائية المعززة للطاقة. كما أنه غني بالحديد الذي يساعد في محاربة التعب.

 

القهوة
لقد ثبت أن القهوة تعزز مستويات الطاقة بمساعدة الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة. وفقًا لإحدى الدراسات، فإن القهوة لا تعزز الطاقة فحسب، وإنما تعزز مستويات التحمل أيضاً. 

 

ماء جوز الهند
ماء جوز الهند غني بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة والإلكتروليتات. كما أنه مصدر غني للبوتاسيوم الذي يساعد على توازن مستويات السوائل في الجسم وينظم عمل الجهاز العصبي. يمكن تناوله قبل وجبة الغداء.

 

الشاي الأخضر
إذا كنت لا تزال تشعر بالكسل، فحاول احتساء بعض الشاي الأخضر الغني بالثيانين والكافيين ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى التي توفر طاقة فورية. يقول الخبراء إن تناول كوب من الشاي الأخضر يوفر دفعة مستدامة للطاقة والقوة العقلية، مقارنة بأي مشروب ساخن آخر.


الحليب مع الكركم
أنهي يومك برشفة لطيفة من الحليب مع الكركم الغني بمضادات الالتهابات. يحتوي هذا المشروب المعزز للمناعة على بعض الفوائد القوية المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات التي تعمل على تخفيف القلق وتحسين نوعية النوم.

 

المصدر - معاً

 

 

 




 

 


 

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