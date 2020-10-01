الموز الناضج أم الأخضر.. أيهما الأكثر فائدة؟

الوكيل الاخباري - أشارت دراسة حديثة إلى أنه كلما زادت درجة نضج الموز، زادت قدرته على محاربة السرطان. ووجد الباحثون أن هذا النوع من الموز هو أكثر فعالية فيما يتعلق بتعزيز صحة الجهاز المناعي من ذلك غير الناضج بما يصل إلى 8 أضعاف مقارنةً بالموز الأخضر.



ولهذا نصحوا بتناول الثمار الصفراء التي تظهر عليها البقع السوداء. وفي المقابل، تبين من خلال الدراسة أنه يمكن الأشخاص الذين يعانون من السكري تناول الموز على أن يختاروه متوسط النضوج. إلا أنهم نبّهوا أولئك الذين يواجهون مشكلة الكسل الكلوي من خطر ذلك ودعوهم إلى استشارة الطبيب في حال كانوا من محبّي الموز.



ويُشار إلى أن من الخطأ حفظ الموز في الثلاجة، لأنه يفقد في هذه الحالة الكثير من طعمه وخصائصه. ومن المهم جداً استهلاكه فور تقشيره.



كما يمكن الموز أن يشكل جزءاً من الكثير من الأنظمة الغذائية الصحية التي تساعد على خسارة الوزن، على أن يترافق استهلاكه مع تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة.

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