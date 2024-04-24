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الأربعاء، 24-04-2024 01:08 م

الوجبات السريعة خطر على نمو دماغ الطفل

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الوكيل الإخباري - وجدت دراسة جديدة أن اتباع نظام غذائي عالي السكر والدهون، مثل الوجبات السريعة أو النظام الغذائي الغربي، يسبب مشاكل في الذاكرة طويلة الأمد.

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لكن النتيجة الأكثر إثارة للقلق، في هذه الدراسة التي أجريت على الحيوانات، هي أن هذا الضرر الذي لحق بالذاكرة ظل قائماً حتى بعد التحول إلى نظام غذائي صحي.

وبحسب "مديكال نيوز توداي"، أجريت الدراسة في جامعة ساوث كاليفورنيا، ويعتقد فريق البحث أن هذه الأطعمة تعطل عمل منطقة الحصين، وهي منطقة مهمة للذاكرة لدى البشر وكذلك الفئران.

وقال سكون كانوسكي الباحث الرئيسي: "الحصين هو منطقة في الدماغ معرضة بشكل خاص لمختلف الأضرار البيئية والبيولوجية، وهذا صحيح بشكل خاص خلال الفترات المبكرة من العمر، عندما تكون هذه المنطقة من الدماغ لا تزال في طور النمو".

وكانت أبحاث سابقة قد أظهرت أن ارتفاع نسبة السكر يضر بشكل خاص بوظيفة الذاكرة، ما يتسبب في انخفاض تكوين الخلايا العصبية في الحصين، وهو منطقة رئيسية من الدماغ مطلوبة لتكوين الذكريات.

الغذاء المثالي
وأفاد الباحثون بأن الغذاء المثالي للذاكرة وخاصة في مرحلة النمو هو البيض، وخاصة صفار البيض.

وإضافة إلى البيض اقترح الباحثون الأسماك الغنية بأوميغا-3، والمكسرات والملفوف (الكرنب) والبروكلي، لأنها تغذي الإشارات المرتبطة بنمو مناطق الذاكرة في الدماغ. 

 

 

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