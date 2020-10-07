اليك فوائد زيت الزيتون لصحة الرئة

الوكيل الإخباري _ تعد الرئة من الأعضاء الهامة في جسم الإنسان والتي يجب رعايتها بشكل خاصة، وذلك لانها تستقبل السموم والأتربة والأدخنة وتحجزها عن الجسم ، وقد تؤدي هذه العوامل إلى الإصابة ببعض الأمراض الشائعة مثل الربو والانسداد الرئوي والتي قد تؤدي إلى مفارقة الحياة .

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ويعتبر زيت الزيتون من الاطعمة المفضلة لصحة الرئة ، تعرف على فوائد زيت الزيتون على الرئة :

– يساعد تناول زيت الزيتون بصورة منتظمة والاعتماد عليه فى النظام الغذائي فى الحماية من الأمراض الشائعة مثل مرض الربو.



– ويحتوي زيت الزيتون على عناصر غذائية كبيرة مثل مضادات الأكسدة وهى متوفرة بكثرة فى زيت الزيتون.





– كما يحتوي أيضا على فيتامينات مثل فيتامين E.



– كما أجريت بعض الدراسات التي أكدت أن تناول زيت الزيتون بكميات كبيرة تحمي من خطر الإصابة بمرض الربو بصورة اكبر من الذين يتناولونه بكميات قليلة وغير منتظمة.



– وقد تبين أن منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط الغنية بزيت الزيتون والتي تعتمد على زيت الزيتون فى النظام الغذائي لديها قد تفيد من حماية الرئة من بعض الأمراض مثل الربو والانسداد الرئوي كما يحافظ أيضا على وظيفة الرئة لدى المدخنين.





المصدر : الامارات نيوز

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