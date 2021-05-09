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الأحد، 09-05-2021 03:05 م

بالتقطيع والعصر.. ماذا يحدث للجسم عند تناول المانغو؟

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الوكيل الاخباري - تحتوي فاكهة المانغو على العديد من العناصر الغذائية الهامة والضرورية للجسم، وتقدم الكثير من الفوائد الصحية أيضا، وهذا ما يجعل تضمينها في النظام الغذائي أمرا غير قابل للنقاش.

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تتضمن فاكهة المانغو فيتامينات B و C وبالتالي فهي تدعم المناعة وتعزز صحة الجلد، وكذلك المعادن مثل الزنك والبوتاسيوم لذا تساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي بشكل عام، بالإضافة إلى ذلك، فهي غنية جدا بالألياف الأمر الذي يجعلها مناسبة لمن يتبع حمية غذائية لتخفيف الوزن، وذلك وفقا لما نشره موقع "أونلي ماي هيلث" الطبي.

 

يساعد المحتوى العالي من الألياف الموجود في المانغو في تعزيز عملية الهضم وإنقاص الوزن، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي، ويمنحك شعورا بالامتلاء أيضا، لذا فإن شرب كوب من عصير المانغو في الصباح الباكر يعتبر وجبة خفيفة ومثالية لإنقاص الوزن.

وتعتبر فاكهة المانغو منخفضة السعرات الحرارية، ولا تحتوي على أي محتوى دهني، مما يعني أنها لا تسهم في عملية زيادة الوزن، لكن يجب تناولها بالتأكيد بشكل معتدل وتجنب الإفراط، لأن الإفراط في الكمية يعني الحصول على كمية من السكريات والسعرات الحرارية أكثر.


وينصح هؤلاء الأشخاص الذين يرغبون بفقدان الكيلوغرامات الزائدة بتضمين فاكهة المانجو في النظام الغذائي على شكل عصير وخصوصا في الصباح الباكر، ولكن مع تجنب إضافة أي كمية زائدة من السكر لتجنب الحصول على كمية سعرات حرارية أكبر وبالتالي إخفاق خطة إنقاص الوزن.


كما يمكن تناول كوبا من عصير المانغو قبل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية للحصول على طاقة كافية لتمرين جيد.

 

سبوتنيك

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