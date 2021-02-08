بروز الأوردة ظاهرة عادية أم مرضية؟ إليك الحقيقة

الوكيل الاخباري - تلاحظون أحياناً أن أوردة الدم تبرز بوضوح لدى بعض الأشخاص. ويتساءل الكثيرون عن سبب ذلك. في الحقيقة من الممكن أن يكون هذا أمراً طبيعياً لدى الأشخاص الذين يتمتعون بلون بشرة صافٍ جداً وخصوصاً مع مرور الزمن.

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فمع التقدّم في العمر، تصبح طبقة الدهون الموجودة تحت الجلد رقيقة جداً. ولهذا نلاحظ بروز الأوردة لدى كبار السنّ غالباً. وهو أمر طبيعي جداً.



كذلك يمكن أن تبرز الأوردة بسبب تراجع الكتلة الدهنية في الجسم عموماً. وهو ما يحدث لدى الأشخاص الذين يتّسمون بالنحافة. ففي هذه الحالة لا يمكن الطبقات الدهنية تغطية الأوردة بشكل كافٍ.



لكن ثمة حالات قد تستدعي الذهاب إلى الطبيب، كأن يترافق بروز الأوردة مع أعراض أخرى منها ألم في الجذع وضيق في التنفس وتقرحات على مقربة من الأوردة أو علامات التهابات. فقد ينتج هذا من مشاكل صحية منها الدوالي أو بعض الأمراض التي يجب معالجتها فوراً وعدم إهمالها.

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