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السبت، 14-11-2020 01:41 م

بعيدا عن الماء.. أطعمة تعمل على ترطيب بشرتك وتحسينها

فوائد_الماء


الوكيل الإخباري _  يعد جفاف البشرة من اكثر المشاكل التي يعاني منها الكثير من الأشخاص خاصة خلال فصل الشتاء ، مما يجعلهم يلجأون إلى شرب الكثير من الماء بالاضافة الى استخدام بعض المرطبات والكريمات لترطيبها.

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الا ان هناك العديد من الأطعمة التي يمكنك تناولها، والتي تساعد على تعزيز صحة البشرة، ومعالجة جفافها والحفاظ على رطوبتها ، ومن ابرز هذه الاطعمة :

 

- البطاطا الحلوة 

 

- الأفوكادو 

 

-الخيار 

 

- زيت جوز الهند 

 

المصدر : فوشيا 

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