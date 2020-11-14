بعيدا عن الماء.. أطعمة تعمل على ترطيب بشرتك وتحسينها

الوكيل الإخباري _ يعد جفاف البشرة من اكثر المشاكل التي يعاني منها الكثير من الأشخاص خاصة خلال فصل الشتاء ، مما يجعلهم يلجأون إلى شرب الكثير من الماء بالاضافة الى استخدام بعض المرطبات والكريمات لترطيبها.

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الا ان هناك العديد من الأطعمة التي يمكنك تناولها، والتي تساعد على تعزيز صحة البشرة، ومعالجة جفافها والحفاظ على رطوبتها ، ومن ابرز هذه الاطعمة :

- البطاطا الحلوة

- الأفوكادو

-الخيار

- زيت جوز الهند

المصدر : فوشيا

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