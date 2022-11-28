بلا أدوية .. نصائح لعلاج انتفاخ البطن بعد الأكل

الوكيل الإخباري-يعاني بعض الأشخاص من انتفاخ البطن بعد الاكل، خاصةً إذا كانت الوجبة تحتوي على أطعمة شديدة الدسامة، مما يشعرهم بالإزعاج وعدم الراحة.



في السطور التالية عدة نصائح للتغلب على انتفاخ البطن بعد الأكل وفقا لموقع "الكونسلتو" الطبي .



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1- شرب الماء

يلعب شرب الماء دورًا كبيرًا في علاج انتفاخ البطن بعد الأكل، حيث يساعد على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عملية الهضم والحد من الإصابة بالإمساك والغازات.



وإذا كان انتفاخ البطن بعد الأكل ناتجًا عن احتباس السوائل في الجسم بسبب الملح الزائد في الطعام، يصبح شرب الماء الخيار الأمثل للعلاج، لأنه يساهم في طرد الصوديوم عبر البول.



2- المشي

ينصح بعض الأطباء، بضرورة المشي عند الشعور بانتفاخ البطن بعد الأكل، لمدة تتراوح من 5 إلى 10 دقائق، لأن النشاط البدني الخفيف يحسن حركة الأمعاء ويقلل الغازات.



3- شرب الشاي

يمكن التغلب على انتفاخ البطن بعد الأكل بشرب شاي الأعشاب، مثل شاي النعناع أو شاي الزنجبيل أو شاي الشمر، لأن هذه الأنواع تساعد على إرخاء الجهاز الهضمي وطرد الغازات.



ومع ذلك، يحظر الإفراط في شاي الأعشاب، خاصةً إذا كنت تعاني من بعض الأمراض، مثل قرحة المعدة وارتجاع المريء وفتق الحجاب الحاجز.



4- تجنب مضغ العلكة

يحرص بعض الأشخاص على مضغ العلكة بعد الأكل، لإزالة رائحة الطعام الكريهة من الفم وتنظيف الأسنان من البقايا العالقة بين فرغاتها، دون الانتباه أن هذه العادة تؤدي إلى ابتلاع كمية كبيرة الهواء، الذي يتراكم في المعدة والأمعاء على هيئة غازات، مسببًا انتفاخ البطن.



5- اليوجا

تساعد بعض وضعيات تمارين اليوجا، مثل وضعية الطفل أو القطة، على تخفيف الألم الناجم عن انتفاخ البطن بعد الأكل، لذلك يحبذ ممارستها عقب الانتهاء من الوجبات، للشعور بالراحة، مع ضرورة التنفس بشكل منتظم عند أدائها.





