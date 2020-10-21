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الأربعاء، 21-10-2020 01:55 م

بهذا العمر يصل عقلك لذروة المعرفة والإدراك!

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الوكيل الاخباري - كشفت دراسة حديثة أن العقل البشري يصل إلى ذروته الإدراكية والمعرفية أي إلى أقصى مراحل قوته في سن الـ35، إلا أنه يبدأ في التراجع تدريجيا بحلول منتصف الأربعينيات من العمر.

فقد اختبر باحثون الآلاف من منافسات لعبة الشطرنج، والتي أجريت على مدار الـ130 عاما الماضية لمعرفة ما إذا كان العقل البشري يتحسن مع تقدم العمر ام لا.

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حيث تم التوصل إلى وجود منحنى على شكل حدبة في الأداء الإدراكي البشري عند قياسه على مدى متوسط العمر، يزداد هذا المنحنى بشكل حاد حتى سن 20، ويبلغ ذروته عند سن الـ 35، ثم ينخفض تدريجياً من سن 45 وما بعدها.


ووفقاً لنتائج الدراسة تبين أيضاً أن البشر أصبحوا أكثر ذكاء، حيث قام الباحثون بتحليل أكثر من 1.6 مليون حركة في أكثر من 24000 مباراة شطرنج احترافية جرت في الفترة بين عامي 1890 و 2014.


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