الثلاثاء 24-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

انخفاض أسعار النفط عالميا

الاوقاف تعلن عن قوائم الحجاج الأردنيين غداً الاربعاء

الكشف عن مرض تسبب بنفوق الإبل في المفرق

وزارة التربية والتعليم تعلن حاجتها لـ10 آلاف معلم

مناهج جديدة لمباحث العلوم والرياضيات في "التوجيهي"

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

ارتفاع فاتورة التقاعد في الأردن إلى 4.2 مليون دينار

الضمان يوضح حول تقديم طلبات الزيادة على الراتب التقاعدي

نسبة إشغال المزارع تصل إلى 99% مع عطلة نهاية الأسبوع

الكشف عن مصدر الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة

الثلاثاء، 24-05-2022 12:34 م

تأثير الحليب كامل الدسم على الدماغ

رئيسية-تأثير الحليب كامل الدسم على الدماغ


الوكيل الإخباري - الحليب بكل أنواعه من الأغذية التي لا غنى عنها، كونه مشروب مهم، ومصدر رئيسي لكثير من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية، وفوائده للصحة مثبتة طبياً، إلا أن الخلاف دوماً يكمن في كمية الدسم في الحليب، وما الأفضل في ذلك، وفي هذا السياق وجدت دراسة أن الإفراط في تناول الحليب كامل الدسم يسرع شيخوخة الدماغ، وعن ذلك إليكم التفاصيل.

اضافة اعلان

وجدت دراسة جديدة، أن هناك نوعاً واحداً من الحليب يمكن أن يأتي بنتائج عكسية من حيث الصحة الإدراكية ويجعل المخ يشيخ بشكل أسرع من المعتاد.


ونُشرت الدراسة في مجلة Molecular Nutrition & Food Research ، حيث حللت الدراسة أكثر من أربعة آلاف مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 55 و 75 عامًا ممن شاركوا المعلومات المتعلقة بنظامهم الغذائي الحالي أثناء خضوعهم لاختبارات نفسية عصبية للتأكد من خط الأساس، وكان المشاركون أيضًا معرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب.


وبعد عامين أُجري الفحص مرة أخرى وتبين أن نسبة الإصابة بالتدهور المعرفي ارتفعت، وحدثت عند الذين يشربون بانتظام الحليب كامل الدسم. وعلى الرغم من أنه سابق لأوانه، يقول الخبراء إن أهم ما تم التوصل إليه من الدراسة هو أن هذه النتائج لا ينبغي اعتبارها نهائية وأن هناك العديد من العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على الصحة.

 

 

هي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
176-135033-steps-get-rid-belly-fat-2

أفضل طريقة لإزالة دهون البطن

image_750x_6070559871e65

كيف يمكن لقرحة المعدة أن تؤثر على الوزن

image (1)

حقن أول مريض بشري بفيروس قاتل للسرطان

tbl_articles_article_25701_31977f57bdb-04eb-40c7-bfda-633398e53b6a

لمرضى التهاب المعدة..أطعمة يجب تجنبها

1-124

اكتشاف طريقة جديدة لتحسين الذاكرة عند كبار السن

249616

الرياضة وفعاليتها في محاربة الإضطرابات النفسية

أخبار متعلقة
10617181-221220399

دراسة توضح العلاقة بين مرض السكري والخرف

زز

الكشف عن كنز الصحة والعافية .. الزيتون

7087471-1543984694

فوائد المحار الصحية

2019_9_14_11_44_23_87

دراسة توضح علاقة الشاي بالأمراض العقلية

b933bfa7-4682-4d0c-a5c0-8cca999d6b67

كيف يمكن التخلص من الصداع من دون أدوية؟

أسباب_التشنج_العصبي

أعراض مرض ضمور العضلات الشوكي وطرق علاجه