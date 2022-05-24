تأثير الحليب كامل الدسم على الدماغ

الوكيل الإخباري - الحليب بكل أنواعه من الأغذية التي لا غنى عنها، كونه مشروب مهم، ومصدر رئيسي لكثير من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية، وفوائده للصحة مثبتة طبياً، إلا أن الخلاف دوماً يكمن في كمية الدسم في الحليب، وما الأفضل في ذلك، وفي هذا السياق وجدت دراسة أن الإفراط في تناول الحليب كامل الدسم يسرع شيخوخة الدماغ، وعن ذلك إليكم التفاصيل.





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وجدت دراسة جديدة، أن هناك نوعاً واحداً من الحليب يمكن أن يأتي بنتائج عكسية من حيث الصحة الإدراكية ويجعل المخ يشيخ بشكل أسرع من المعتاد.



ونُشرت الدراسة في مجلة Molecular Nutrition & Food Research ، حيث حللت الدراسة أكثر من أربعة آلاف مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 55 و 75 عامًا ممن شاركوا المعلومات المتعلقة بنظامهم الغذائي الحالي أثناء خضوعهم لاختبارات نفسية عصبية للتأكد من خط الأساس، وكان المشاركون أيضًا معرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب.



وبعد عامين أُجري الفحص مرة أخرى وتبين أن نسبة الإصابة بالتدهور المعرفي ارتفعت، وحدثت عند الذين يشربون بانتظام الحليب كامل الدسم. وعلى الرغم من أنه سابق لأوانه، يقول الخبراء إن أهم ما تم التوصل إليه من الدراسة هو أن هذه النتائج لا ينبغي اعتبارها نهائية وأن هناك العديد من العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على الصحة.

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