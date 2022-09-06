الأربعاء 07-09-2022
الوكيل الاخباري

الملك يزور مؤسسة إعمار السلط ويتفقد مشروعين رياديين بالمدينة

الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تنفذ يوما طبيا بمقرها الرئيس

أوقاف الأغوار الشمالية تُكرم أوائل المراكز الصيفية القرآنية

راصد جوي : المملكة على موعد مع الامطار في هذا الموعد

حرباء السياسية أحدثهن .. 14 سيدة يحكمن أوروبا - أسماء

الامن العام : وفاة مواطن على خلفية مشاجرة بإربد

وفاة شخص بحادث سير قرب دوار الداخلية

معركة قانون حقوق الطفل الحقيقية

إنقطاع جزئي في الخدمات المقدمة من مركز البيانات الحكومي

إغلاق طريق العقبة باتجاه عمان بعد تدهور صهريج

الثلاثاء، 06-09-2022 01:23 م

تأثير زيت التنظيف على بشرتك

1-514-780x470


الوكيل الإخباري - أوردت مجلة "فرويندين" الألمانية أن زيت التنظيف “Cleansing Oil” يعد سلاحا فعالا للقضاء على شوائب البشرة.

يساعد زيت التنظيف في التخلص من الإفرازات الدهنية الزائدة وبقايا المكياج والبكتيريا وأضرار أشعة الشمس والتأثيرات البيئية.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن زيت التنظيف يعمل على تنظيف البشرة بعمق وعلى نحو لطيف في الوقت نفسه، فضلا عن أنه يعتني بالبشرة ويمنحها ملمسا أملسا ينطق بالأنوثة.

اضافة اعلان

 

وأضافت "فرويندين" أن زيت التنظيف يعد أفضل من مستحضرات التنظيف التقليدية مثل الرغوة أو الجِل، والتي غالبا ما تحتوي على ما يعرف "بالمؤثرات السطحية" (Surfactants)، وتهاجم العديد من هذه المنتجات طبقة الحاجز الواقية، وهي الطبقة الدهنية، التي تحمي البشرة من البكتيريا والجراثيم.

 

ولتحقيق أفضل نتيجة ممكنة ينبغي بعد استخدام زيت التنظيف تطبيق تونر وكريم عناية مرطب.

العين الإخبارية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
صورة رئيسية إليك 6 مشكلات صحية تؤثر على معدل حرق الدهون.. لا تهمليها

مشكلات تؤثرعلى معدل حرق الدهون

2021_8_5_0_54_50_841

الشعور بالانتفاخ.. أعراض تستوجب زيارة الطبيب

hmy_lryd_thn_lhml

ما هي فوائد الرياضة أثناء الحمل؟

tbl_articles_article_26863_246cbcdd7b0-6795-48f8-9766-1d7e32af1762

هل تحتاج إلى تعديل جرعة الأنسولين قبل ممارسة الرياضة؟

tbl_articles_article_19793_50861ccfd0b-2235-49e8-a4bd-b16be6aadc71

الحزام الناري.. الأسباب وسبل العلاج

2018_2_19_10_45_20_494

تعرف على قواعد التغذية التي تَمدك بالطاقة لممارسة التمارين

أخبار متعلقة
1-514-780x470

زيت تنظيف البشرة.. فوائد متعددة