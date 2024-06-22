تبني هذه العادات في أي وقت يطيل العمر

الوكيل الإخباري- قالت دراسة دولية جديدة رائدة إن كبار السن الذين حافظوا على أنماط حياة أكثر صحة لديهم احتمالات أفضل بكثير ليصبحوا معمرين.

اضافة اعلان



وأشارت الدراسة إلى أن خيارات نمط الحياة البسيطة، مثل الامتناع عن التدخين وممارسة الرياضة بانتظام والنظام الغذائي المتنوع، يمكن أن تزيد فرص إطالة العمر إلى المائة. وحسب "شبكة جاما" الطبية، فإن هذه الإجراءات حتى لو تم تطبيقها في سنوات لاحقة من العمر فإن تأثيرها سيكون إيجابيًا.



وأُجريت الدراسة بالتعاون بين باحثين من جامعة فودان بالصين والمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها وجامعتي فيرمونت وماساتشوستس بالولايات المتحدة.



وتحقق الباحثون من العلاقة بين نمط الحياة وطول العمر من خلال بيانات 1454 فردًا عاشوا حتى 100 عام على الأقل، ثم قارنوهم مع 3768 شخصًا من نفس فترة الولادة والخلفية، لكنهم ماتوا قبل بلوغ الـ 100.



وبتقييم العوامل الثلاث: التدخين والتمارين والتنوع الغذائي، تبين أن الذين حصلوا على أعلى العلامات في جميع هذه العناصر لديهم احتمالات أعلى بنسبة 61% ليصبحوا معمرين مقارنة مع الذين حصلوا على أقل العلامات في هذه العوامل.



وقُيم التنوع الغذائي بناءً على الاستهلاك المنتظم للفواكه والخضروات والأسماك والفاصوليا والشاي.



24







